Trump não exclui ataques em larga escala no Irão caso falhe o acordo de cessar-fogo

Os meios militares norte-americanos vão continuar na região do Golfo Pérsico, até que seja alcançado um verdadeiro acordo com o Irão. A garantia é deixada pelo presidente norte-americano Donald Trump na rede social Truth. Apesar de admitir tratar-se de um cenário improvável, o presidente norte-americano refere que se o acordo não acontecer, os Estados Unidos estão prontos para ataques maiores, melhores e mais fortes no Médio Oriente. Hezbollah responde a ataques de Israel O Hezbollah diz ter disparado rockets contra Israel, em resposta ao que descreve como uma violação do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão. Entretanto, o presidente iraniano sublinha que um cessar-fogo no Líbano é uma das "condições essenciais" estabelecidas pelo Irão no seu plano de dez pontos, base para a trégua com os Estados Unidos.

O primeiro dia do cessar-fogo de duas semanas no conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irão, fica marcado por bombardeamentos israelitas em grande escala no Líbano, que provocaram mais de 250 mortos. “Não se pode pedir um cessar-fogo e aceitar os termos e condições, aceitar todas as áreas a que o cessar-fogo se aplica e mencionar especificamente o Líbano, e depois ver uma das partes simplesmente iniciar um massacre”, disse à BBC, Saeed Khatibzadeh, ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. Ataques que levaram o Irão a restabelecer o bloqueio parcial do Estreito de Ormuz, que tinha sido levantado no âmbito da trégua.

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Esta madrugada, as sirenes soaram numa pequena comunidade agrícola israelita, a pouco mais de uma centena de metros da fronteira com o Líbano. Negociações vão começar Entretanto, uma delegação iraniana chega esta quinta-feira à noite à capital paquistanesa, Islamabad, para o arranque das negociações para pôr fim ao conflito com os Estados Unidos e Israel.