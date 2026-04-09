- Noticiário das 9h
- 09 abr, 2026
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Guerra no Médio Oriente
Trump não exclui ataques em larga escala no Irão caso falhe o acordo de cessar-fogo
09 abr, 2026 - 08:18 • João Cunha , João Carlos Malta
Irão critica violação do cessar fogo no Líbano por Israel e Teerão reestabeleceu o corte parcial do estreito de Ormuz.
Os meios militares norte-americanos vão continuar na região do Golfo Pérsico, até que seja alcançado um verdadeiro acordo com o Irão. A garantia é deixada pelo presidente norte-americano Donald Trump na rede social Truth.
Apesar de admitir tratar-se de um cenário improvável, o presidente norte-americano refere que se o acordo não acontecer, os Estados Unidos estão prontos para ataques maiores, melhores e mais fortes no Médio Oriente.
Hezbollah responde a ataques de Israel
O Hezbollah diz ter disparado rockets contra Israel, em resposta ao que descreve como uma violação do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão.
Entretanto, o presidente iraniano sublinha que um cessar-fogo no Líbano é uma das "condições essenciais" estabelecidas pelo Irão no seu plano de dez pontos, base para a trégua com os Estados Unidos.
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O primeiro dia do cessar-fogo de duas semanas no conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irão, fica marcado por bombardeamentos israelitas em grande escala no Líbano, que provocaram mais de 250 mortos.
“Não se pode pedir um cessar-fogo e aceitar os termos e condições, aceitar todas as áreas a que o cessar-fogo se aplica e mencionar especificamente o Líbano, e depois ver uma das partes simplesmente iniciar um massacre”, disse à BBC, Saeed Khatibzadeh, ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.
Ataques que levaram o Irão a restabelecer o bloqueio parcial do Estreito de Ormuz, que tinha sido levantado no âmbito da trégua.
Esta madrugada, as sirenes soaram numa pequena comunidade agrícola israelita, a pouco mais de uma centena de metros da fronteira com o Líbano.
Negociações vão começar
Entretanto, uma delegação iraniana chega esta quinta-feira à noite à capital paquistanesa, Islamabad, para o arranque das negociações para pôr fim ao conflito com os Estados Unidos e Israel.
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À Agência Reuters, o embaixador iraniano no Paquistão referiu que apesar do ceticismo da opinião pública iraniana, devido às repetidas violações do cessar-fogo por Israel, uma delegação iraniana vai estar em Islamabad para negociações sérias, que terão por base os 10 pontos propostos pelo Irão.Em Islamabad, estará o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.
Israel levanta restrições
Em Israel, são, esta quinta-feira, levantadas a maioria das restrições relativas ao estado de emergência.
O Comando da Frente Interna de Israel explicou que tirando a fronteira a norte, com o Líbano, até à baía de Haifa, o resto do país regressará à atividade normal.
Quanto aos locais religiosos em Jerusalém, que a polícia israelita tinha fechado por razões de segurança no arranque da guerra, também vão poder reabrir.
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