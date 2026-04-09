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Turquia envia três camiões com ajuda humanitária para "oprimidos" no Irão

09 abr, 2026 - 00:41 • Lusa

Três camiões, com um total de 60 paletes de material, têm previsto entrar no Irão na tarde desta quinta-feira, não se sabendo, para já, se outros veículos de ajuda vão ainda seguir para território iraniano nos próximos dias.

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Três camiões com ajuda humanitária deverão entrar esta quinta-feira no Irão a partir da Turquia, anunciou o ministro da Saúde turco, Kemal Memisoglu, para "curar as feridas" dos "oprimidos".

"Os nossos camiões, carregados com medicamentos e equipamento, partiram rumo ao nosso vizinho, o Irão", escreveu o governante na rede social X (antigo Twitter).

Um porta-voz do ministério disse à agência noticiosa France-Presse que três camiões, com um total de 60 paletes de material, têm previsto entrar no Irão na tarde desta quinta-feira, não se sabendo, para já, se outros veículos de ajuda vão ainda seguir para território iraniano nos próximos dias.

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A ajuda humanitária surge no início do cessar-fogo anunciado entre Washington e Teerão.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, aceitou, na terça-feira à noite, suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, num "cessar-fogo bilateral", e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz que considerou "viável".

O acordo, confirmado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, pretende possibilitar negociações para um acordo de paz que, segundo as autoridades iranianas, terão lugar no Paquistão a partir de 10 de abril (sexta-feira).

Como parte desta trégua, as autoridades de Teerão comprometeram-se a autorizar a passagem de navios no Estreito de Ormuz, após mais de um mês de um bloqueio parcial que fez disparar os preços de petróleo e gás natural em todo o mundo.

No entanto, esta tarde, o Irão voltou a suspender o tráfego de petroleiros através do estreito, segundo a comunicação social iraniana, no seguimento do ataque aéreo israelita em grande escala no Líbano, que hoje fez dezenas de mortos em Beirute.

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