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União Europeia exige esclarecimentos da Hungria sobre partilha de informações com a Rússia

09 abr, 2026 - 13:39 • Diogo Camilo

Investigação revela que ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro ofereceu-se para partilhar com Sergei Lavrov documentos da União Europeia.

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A Comissão Europeia exigiu esta quinta-feira à Hungria que esclareça a possível divulgação de documentos oficiais à Rússia, depois de terem surgido notícias a revelar que o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, informou o homólogo russo, Sergei Lavrov, sobre uma reunião do Conselho da União Europeia.

Bruxelas terá considerado o tema "extremamente preocupante", com uma porta-voz da Comissão Europeia a indicar que Ursula Von der Leyen vai abordar o tema com os líderes dos estados-membros.

"As alegadas revelações destacam a possibilidade alarmante de um governo de um estado-membro se coordenar com a Rússia, trabalhando ativamente contra a segurança e os interesses da União Europeia e dos seus cidadãos", indicou.

Segundo uma investigação, Szijjarto ofereceu-se para partilhar com Lavrov documentos da União Europeia através da embaixada húngara em Moscovo, numa conversa que mostra uma atitude "submissa" do governante da Hungria perante o homólogo russo.

A conversa em questão refere-se a uma reunião do Conselho da União Europeia em dezembro de 2023 em Bruxelas, na qual foi discutida a entrada da Ucrânia e Moldávia no bloco europeu — à qual a Hungria é o único estado-membro abertamente contra.

A investigação inclui conversas entre Szijjarto e Lavrov de 2023 a 2025, que apontam que o governante húngaro estaria a prejudicar os esforços europeus em ajudar a Ucrânia.

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