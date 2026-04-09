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Guerra no Médio Oriente

Zelensky diz que os EUA confiam na palavra de Putin e não ligam a avisos de apoio de Moscovo a Teerão

09 abr, 2026 - 13:27 • João Carlos Malta

Zelensky em declarações ao podcast "The Rest is Politics", citado pelo “Guardian”, afirma que os EUA ignoraram provas convincentes de que a Rússia tem ajudado o Irão a atacar bases americanas no Médio Oriente.

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Volodomyr Zelensky diz que os EUA confiam na palavra de Vladimir Putin e que, por isso, é muito difícil acreditarem nas informações que ele tem passado à Casa Branca sobre o envolvimento da Rússia nos ataques do Irão aos países da região do Golfo Pérsico.

O Presidente ucraniano diz que tentou chamar a atenção da Casa Branca para a colaboração próxima entre Moscovo e Teerão.

Zelensky denuncia que os satélites militares russos fotografaram infraestruturas energéticas críticas nos Estados do Golfo e em Israel, bem como a localização de bases do exército norte-americano em toda a região.

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O Kremlin transmitiu detalhes e imagens ao regime iraniano, disse o líder ucraniano, para facilitar os ataques de Teerão.

“Eu disse isto publicamente. Ouvimos alguma reação dos EUA à Rússia para que parassem com isto?”, perguntou Zelensky retoricamente.

E respondeu: “O problema é que eles confiam em Putin. E é uma pena.”

Zelensky pensa que a equipa de Donald Trump não conseguiu «compreender verdadeiramente os detalhes do que a Rússia pretende».

Questionado sobre o motivo, afirmou que os dois negociadores de Trump – Steve Witkoff e Jared Kushner – tinham "passado demasiado tempo" com Putin e os altos funcionários russos.

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