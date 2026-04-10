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Brasil e EUA lançam ação conjunta para combater crime organizado

10 abr, 2026 - 13:02 • Reuters

A iniciativa visa integrar esforços de inteligência e operações conjuntas para intercetar carregamentos ilícitos de armas e narcóticos.

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O Governo brasileiro deverá anunciar esta sexta-feira uma ação conjunta Brasil-EUA contra o crime organizado, segundo um comunicado do Ministério das Finanças.

A iniciativa visa integrar esforços de inteligência e operações conjuntas para intercetar carregamentos ilícitos de armas e narcóticos, e faz parte de uma agenda mais ampla entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Donald Trump, acrescentou o comunicado.

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