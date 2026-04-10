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"Estamos dispostos a estender a mão". JD Vance a caminho de Islamabad

10 abr, 2026 - 17:08 • Redação

A delegação iraniana já chegou à capital paquistanesa. A primeira ronda de negociações está marcada para este sábado.

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É com espírito positivo que o vice-Presidente dos Estados Unidos diz encarar as negociações para um possível acordo de paz no Irão.

Em declarações à partida para o Paquistão, onde vai representar a delegação norte-americana nas negociações com os iranianos para garantir um cessar-fogo, JD Vance admitiu que os EUA estão "ansiosos pela negociação" e que acredita que esta "vai ser positiva".

"Como disse o Presidente, se o Irão estiver disposto a negociar com boa-fé, estamos dispostos a estender a mão. Mas se nos tentarem enganar vão ver que a equipa de negociação não será assim tão recetiva", avisou, no entanto, JD Vance.

"Vamos tentar ter uma boa negociação. o Presidente deu-nos instruções muito claras. Vamos ver", acrescentou o vice-presidente dos Estados Unidos, que já está a caminho de Islamabad. De acordo com o Wall Street Journal, a delegação iraniana já chegou à capital paquistanesa. É liderada pelo atual ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros e pelo presidente do Parlamento de Teerão.

A primeira ronda de negociações está marcada para este sábado.

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