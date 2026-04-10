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Médio Oriente

Irão faz exigências de última hora antes de negociações de paz

10 abr, 2026 - 18:58 • Ricardo Vieira, com Reuters

Os bens iranianos devem ser desbloqueados e um cessar-fogo entrar em vigor no Líbano antes das conversações entre as delegações de Washington e Teerão.

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As conversações de paz podem estar em risco. O Irão impõe condições de última hora para encetar as negociações com os Estados Unidos agendadas para sábado, em Islamabad, no Paquistão.

Os bens iranianos devem ser desbloqueados e um cessar-fogo entrar em vigor no Líbano antes das conversações entre as delegações de Washington e Teerão.

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O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, escreveu na rede social X que ambas as medidas já tinham sido previamente acordadas com Washington e que as negociações não terão início enquanto não forem cumpridas, num contexto de crescente divergência sobre os termos do cessar-fogo.

A posição foi reiterada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, que exigiu igualmente o fim dos ataques aéreos israelitas no Líbano.

Segundo fontes paquistanesas, ambos os responsáveis deverão estar presentes nas conversações.

"Estamos dispostos a estender a mão". JD Vance a caminho de Islamabad

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A delegação iraniana já chegou à capital paquistan(...)

Sem comentário imediato da Casa Branca, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou numa publicação na Truth Social que a única razão pela qual os iranianos continuam “vivos” é a negociação de um acordo.

“Os iranianos não parecem perceber que não têm quaisquer cartas, além de uma extorsão de curto prazo ao mundo através do uso das vias navegáveis internacionais. A única razão pela qual estão vivos hoje é para negociar!”, escreveu.

Trump, que não respondeu diretamente às exigências iranianas, declarou anteriormente ao jornal "New York Post" que navios de guerra dos EUA estavam a ser reabastecidos “com a melhor munição” para retomar ataques contra o Irão caso as negociações de paz no Paquistão falhem.

O vice-presidente JD Vance, que liderará a delegação norte-americana, afirmou esperar um desfecho positivo à chegada ao Paquistão, mas deixou um aviso: “se tentarem enganar-nos, vão descobrir que a equipa negocial não será propriamente recetiva”.

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