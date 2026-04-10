Irão faz exigências de última hora antes de negociações de paz

As conversações de paz podem estar em risco. O Irão impõe condições de última hora para encetar as negociações com os Estados Unidos agendadas para sábado, em Islamabad, no Paquistão.

Os bens iranianos devem ser desbloqueados e um cessar-fogo entrar em vigor no Líbano antes das conversações entre as delegações de Washington e Teerão.

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O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, escreveu na rede social X que ambas as medidas já tinham sido previamente acordadas com Washington e que as negociações não terão início enquanto não forem cumpridas, num contexto de crescente divergência sobre os termos do cessar-fogo.

A posição foi reiterada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, que exigiu igualmente o fim dos ataques aéreos israelitas no Líbano.

Segundo fontes paquistanesas, ambos os responsáveis deverão estar presentes nas conversações.