- Noticiário das 20h
- 10 abr, 2026
-
Médio Oriente
Irão faz exigências de última hora antes de negociações de paz
10 abr, 2026 - 18:58 • Ricardo Vieira, com Reuters
Os bens iranianos devem ser desbloqueados e um cessar-fogo entrar em vigor no Líbano antes das conversações entre as delegações de Washington e Teerão.
As conversações de paz podem estar em risco. O Irão impõe condições de última hora para encetar as negociações com os Estados Unidos agendadas para sábado, em Islamabad, no Paquistão.
Os bens iranianos devem ser desbloqueados e um cessar-fogo entrar em vigor no Líbano antes das conversações entre as delegações de Washington e Teerão.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, escreveu na rede social X que ambas as medidas já tinham sido previamente acordadas com Washington e que as negociações não terão início enquanto não forem cumpridas, num contexto de crescente divergência sobre os termos do cessar-fogo.
A posição foi reiterada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, que exigiu igualmente o fim dos ataques aéreos israelitas no Líbano.
Segundo fontes paquistanesas, ambos os responsáveis deverão estar presentes nas conversações.
"Estamos dispostos a estender a mão". JD Vance a caminho de Islamabad
A delegação iraniana já chegou à capital paquistan(...)
Sem comentário imediato da Casa Branca, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou numa publicação na Truth Social que a única razão pela qual os iranianos continuam “vivos” é a negociação de um acordo.
“Os iranianos não parecem perceber que não têm quaisquer cartas, além de uma extorsão de curto prazo ao mundo através do uso das vias navegáveis internacionais. A única razão pela qual estão vivos hoje é para negociar!”, escreveu.
Trump, que não respondeu diretamente às exigências iranianas, declarou anteriormente ao jornal "New York Post" que navios de guerra dos EUA estavam a ser reabastecidos “com a melhor munição” para retomar ataques contra o Irão caso as negociações de paz no Paquistão falhem.
O vice-presidente JD Vance, que liderará a delegação norte-americana, afirmou esperar um desfecho positivo à chegada ao Paquistão, mas deixou um aviso: “se tentarem enganar-nos, vão descobrir que a equipa negocial não será propriamente recetiva”.
- Noticiário das 20h
- 10 abr, 2026
-
- Irão. Portugal está "relativamente protegido da crise de abastecimento" de energia
- Trump acusa Irão de quebrar acordo no Estreito de Ormuz
- Rutte. Aliados foram "lentos" no Irão mas estão a "fazer tudo o que os EUA pedem"
- Irão anuncia mais de três mil mortos dos ataques de EUA e Israel
- "Estamos dispostos a estender a mão". JD Vance a caminho de Islamabad
- Reunião EUA-Irão marcada para sábado. JD Vance representa Trump
- Líbano enfrenta rápido aumento da insegurança alimentar
- "É inaceitável": Portugal e mais oito países do sul da UE pedem trégua efetiva no Líbano
- Netanyahu anuncia negociações de paz com o Líbano
- Irão. Portugal está "relativamente protegido da crise de abastecimento" de energia
- Trump acusa Irão de quebrar acordo no Estreito de Ormuz
- Rutte. Aliados foram "lentos" no Irão mas estão a "fazer tudo o que os EUA pedem"
- Irão anuncia mais de três mil mortos dos ataques de EUA e Israel
- "Estamos dispostos a estender a mão". JD Vance a caminho de Islamabad
- Reunião EUA-Irão marcada para sábado. JD Vance representa Trump
- Líbano enfrenta rápido aumento da insegurança alimentar
- "É inaceitável": Portugal e mais oito países do sul da UE pedem trégua efetiva no Líbano
- Netanyahu anuncia negociações de paz com o Líbano