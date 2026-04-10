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Keir Starmer e Donald Trump conversaram sobre Ormuz
10 abr, 2026 - 12:51 • Redação
Primeiro-ministro britânico e Presidente norte-americano discutiram capacidades militares e logísticas para garantir a passagem de navios.
O primeiro-ministro britânico e o Presidente dos Estados Unidos da América conversaram, esta sexta-feira, sobre o Estreito de Ormuz.
Keir Starmer e Donald Trump discutiram capacidades militares e logísticas para garantir a passagem de navios.
De visita à região do Golfo, Starmer afirma que está a ser formada uma coligação de países, que trabalham num plano político e diplomático em relação à navegação no Estreito de Ormuz.
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