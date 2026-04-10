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Líbano enfrenta rápido aumento da insegurança alimentar

10 abr, 2026 - 12:47 • Redação com Reuters

O conflito está a afetar o abastecimento e a fazer subir os preços dos alimentos. O país tenciona participar de uma reunião, na próxima semana, em Washington com representantes de Estados Unidos e Israel para discutir e anunciar um cessar-fogo.

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O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas deixou, esta sexta-feira, um alerta: o Líbano está a enfrentar um rápido aumento da insegurança alimentar.

O conflito está a afetar o abastecimento e a fazer subir os preços dos alimentos. Há zonas onde os mercados deixaram de funcionar e, em alguns casos, as reservas de alimentos dão para menos de uma semana.

O Líbano tenciona participar de uma reunião, na próxima semana, em Washington com representantes de Estados Unidos e Israel para discutir e anunciar um cessar-fogo. A informação está a ser avançada pela agência Reuters, que cita fonte oficial libanesa. A data está por confirmar.

A mesma fonte indica que o fim dos combates é uma pré-condição para mais conversas no sentido de um acordo mais amplo com Israel.

Pelo Irão, a imprensa local avança que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros terá morrido. Kamal Kharazi não terá resistido aos ferimentos na sequência de ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel.

No entretanto, já chegou ao Paquistão, a delegação iraniana que vai negociar, este sábado, o cessar-fogo com os Estados Unidos da América. De acordo com o Wall Street Journal, a delegação é liderada pelo atual ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros e pelo presidente do Parlamento de Teerão.

Já do lado dos EUA, a delegação é encabeçada pelo vice-presidente JD Vance.

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