- Noticiário das 23h
- 10 abr, 2026
-
Hungria
Trump promete "todo o poder económico dos EUA" se Orbán ganhar eleições
10 abr, 2026 - 23:26 • Ricardo Vieira, com Reuters
Estados Unidos estão “entusiasmados por investir na prosperidade futura que será gerada pela continuidade da liderança de Orbán”, afirma Presidente norte-americano.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou uma mensagem de apoio ao primeiro-ministro húngaro e prometeu ajuda económica se Viktor Orbán ganhar as eleições do próximo domingo.
"A minha Administração está pronta para utilizar todo o poder económico dos Estados Unidos para reforçar a economia da Hungria, como fizemos no passado com os nossos grandes aliados, caso o primeiro-ministro Viktor Orbán e o povo húngaro venham a necessitar”, declarou Trump, numa publicação divulgada esta sexta-feira nas redes sociais.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O líder da Casa Branca afirma que os Estados Unidos estão “entusiasmados por investir na prosperidade futura que será gerada pela continuidade da liderança de Orbán”.
A mensagem de Trump é conhecida numa semana em que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, visitou a Hungria para apoiar, expressamente, a reeleição de Viktor Orbán, o líder populista que está no poder há 16 anos.
Nas legislativas de domingo, o primeiro-ministro húngaro enfrenta a concorrência de Peter Magyar, candidato do partido pró-europeu Tisza.
As sondagens dão vantagem a Peter Magyar, um dissidente do partido Fidesz, de Viktor Orbán.
Os eleitores húngaros vão eleger 199 deputados ao parlamento — 106 em círculos uninominais, através de um sistema maioritário simples, e os restantes 93 a partir de listas nacionais de partidos e de minorias étnicas.
- Noticiário das 23h
- 10 abr, 2026
-
- Português na Hungria. "Sente-se que há uma expetativa maior, comparando com outras eleições"
- Olhar para a Hungria
- União Europeia exige esclarecimentos da Hungria sobre partilha de informações com a Rússia
- JD Vance acusa Bruxelas de interferência estrangeira nas eleições da Hungria
- Hungria na encruzilhada: Magyar lidera sondagens e ameaça pôr fim a 16 anos de Orbán
- Jovens ponderam abandonar Hungria se Orbán for reeleito
- Hungria. Sondagens dão vitória à oposição mas sistema eleitoral cria entraves
- MNE da Hungria era os ouvidos da Rússia no Conselho Europeu?
- Português na Hungria. "Sente-se que há uma expetativa maior, comparando com outras eleições"
- Olhar para a Hungria
- União Europeia exige esclarecimentos da Hungria sobre partilha de informações com a Rússia
- JD Vance acusa Bruxelas de interferência estrangeira nas eleições da Hungria
- Hungria na encruzilhada: Magyar lidera sondagens e ameaça pôr fim a 16 anos de Orbán
- Jovens ponderam abandonar Hungria se Orbán for reeleito
- Hungria. Sondagens dão vitória à oposição mas sistema eleitoral cria entraves
- MNE da Hungria era os ouvidos da Rússia no Conselho Europeu?