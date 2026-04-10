Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hungria

Trump promete "todo o poder económico dos EUA" se Orbán ganhar eleições

10 abr, 2026 - 23:26 • Ricardo Vieira, com Reuters

Estados Unidos estão “entusiasmados por investir na prosperidade futura que será gerada pela continuidade da liderança de Orbán”, afirma Presidente norte-americano.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou uma mensagem de apoio ao primeiro-ministro húngaro e prometeu ajuda económica se Viktor Orbán ganhar as eleições do próximo domingo.

"A minha Administração está pronta para utilizar todo o poder económico dos Estados Unidos para reforçar a economia da Hungria, como fizemos no passado com os nossos grandes aliados, caso o primeiro-ministro Viktor Orbán e o povo húngaro venham a necessitar”, declarou Trump, numa publicação divulgada esta sexta-feira nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O líder da Casa Branca afirma que os Estados Unidos estão “entusiasmados por investir na prosperidade futura que será gerada pela continuidade da liderança de Orbán”.

A mensagem de Trump é conhecida numa semana em que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, visitou a Hungria para apoiar, expressamente, a reeleição de Viktor Orbán, o líder populista que está no poder há 16 anos.

Nas legislativas de domingo, o primeiro-ministro húngaro enfrenta a concorrência de Peter Magyar, candidato do partido pró-europeu Tisza.

As sondagens dão vantagem a Peter Magyar, um dissidente do partido Fidesz, de Viktor Orbán.

Os eleitores húngaros vão eleger 199 deputados ao parlamento — 106 em círculos uninominais, através de um sistema maioritário simples, e os restantes 93 a partir de listas nacionais de partidos e de minorias étnicas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 10 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)