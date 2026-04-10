Trump promete "todo o poder económico dos EUA" se Orbán ganhar eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou uma mensagem de apoio ao primeiro-ministro húngaro e prometeu ajuda económica se Viktor Orbán ganhar as eleições do próximo domingo.

"A minha Administração está pronta para utilizar todo o poder económico dos Estados Unidos para reforçar a economia da Hungria, como fizemos no passado com os nossos grandes aliados, caso o primeiro-ministro Viktor Orbán e o povo húngaro venham a necessitar”, declarou Trump, numa publicação divulgada esta sexta-feira nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O líder da Casa Branca afirma que os Estados Unidos estão “entusiasmados por investir na prosperidade futura que será gerada pela continuidade da liderança de Orbán”.

A mensagem de Trump é conhecida numa semana em que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, visitou a Hungria para apoiar, expressamente, a reeleição de Viktor Orbán, o líder populista que está no poder há 16 anos.

Nas legislativas de domingo, o primeiro-ministro húngaro enfrenta a concorrência de Peter Magyar, candidato do partido pró-europeu Tisza.

As sondagens dão vantagem a Peter Magyar, um dissidente do partido Fidesz, de Viktor Orbán.

Os eleitores húngaros vão eleger 199 deputados ao parlamento — 106 em círculos uninominais, através de um sistema maioritário simples, e os restantes 93 a partir de listas nacionais de partidos e de minorias étnicas.

