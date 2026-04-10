Um morto e 27 feridos em acidente com autocarro turístico
10 abr, 2026 - 22:06 • Reuters
O acidente ocorreu quando o veículo caiu numa ravina em La Gomera, uma das ilhas Canárias.
Uma pessoa morreu e 27 ficaram feridas quando um autocarro com turistas caiu esta sexta-feira numa ravina na ilha espanhola de La Gomera, nas ilhas Canárias.
De acordo com os serviços de emergência, os feridos, incluindo três em estado grave, foram transportados de helicóptero para o Hospital Nuestra Señora de Guadalupe e para outras unidades de saúde.
As autoridades locais indicaram ainda que os ocupantes eram 27 cidadãos britânicos e o motorista.
A Guarda Civil espanhola confirmou à Reuters que “a vítima mortal era um homem britânico de 77 anos”.
O acidente ocorreu quando o veículo saiu da estrada GM-2, em La Gomera, uma das ilhas Canárias e destino popular entre turistas do norte da Europa.
A operadora turística Holiday Property Bond revelou que os passageiros seguiam para o aeroporto para regressar ao Reino Unido no momento do acidente.
“O nosso pensamento está com todos os afetados por este trágico incidente”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, acrescentando estar em contacto com as autoridades locais e disponível para prestar apoio aos cidadãos britânicos.
A polícia espanhola abriu um inquérito, mas a causa do acidente ainda não foi determinada.
No ano passado, uma mulher morreu e 10 pessoas ficaram feridas num acidente rodoviário na mesma estrada.
