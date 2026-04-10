"Vamos acampar na Lua". Sucesso da Artemis II deixa Carlos Fiolhais otimista

O físico Carlos Fiolhais descreve à Renascença a importância da missão Artemis II, que agora termina e abre caminho a um futuro "acampamento na Lua", a Artemis Base Camp.

Se tudo correr bem, a NASA vai começar a montar a tenda no satélite natural da Terra em 2028, e essa será, quem sabe, a primeira escala da viagem que um dia nos levará "daqui ao planeta Marte".

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Quanto às fotografias da Lua, incluindo as da face oculta, aquela que nunca vemos da Terra, têm uma resolução nunca vista, mas "lembram-nos uma coisa que é o essencial: Todos nós, 8 mil milhões de pessoas, os habitantes do planeta Terra, somos um grão de nada, um grão de pó no espaço, no meio do vazio. Acho que as imagens são uma lição de humildade", afirma Carlos Fiolhais.

Como será o regresso da cápsula Orion à Terra ou melhor ao mar, porque a missão Artemis II vai terminar no Pacifico já na próxima madrugada. A amaragem será semelhante à da Apollo 17, em 1972?

Bem, a semelhança óbvia é que a nave tem um revestimento próprio para enfrentar o terrível calor que vem do atrito com a atmosfera na reentrada. E tem também uns paraquedas, e cai também no mar, basicamente o modo de regresso à casa é o mesmo. A diferença é que a nave tem um revestimento feito de material sintético que é melhor, do que aquele que foi usado há mais de 50 anos. Temos mais condições de segurança.

Vamos acampar na Lua, treinar o suficiente para que mais tarde seja possível ir daqui ao planeta Marte

Em síntese, quais são os principais resultados desta missão para si?

O principal resultado da missão Artemis II é o teste, quer do foguetão, que é novo, quer da nave Orion, que é nova, e funcionar tudo com humanos a bordo: quatro seres humanos que fizeram, digamos, o percurso com segurança.

Significa isso que as missões de Artemis vão continuar e, digamos, a missão última do programa será levar o homem de novo à Lua, mas agora procurando estabelecer lá uma base permanente. Vou dizer isto de uma maneira muito simples, vamos acampar na Lua, treinar o suficiente para que mais tarde seja possível uma viagem de que se fala muito, mas ainda não há planos concretos: ir daqui ao planeta Marte.

Somos um grão de pó no espaço, no meio do vazio. Acho que as imagens da Lua são uma lição de humildade

Quando é que acha que nós poderemos montar tenda na Lua?

Olhe, aí está uma boa pergunta. A NASA anuncia que vai começar essa montagem da tenda – vamos chamar-lhe assim – daqui por dois anos, em 2028, mas não é certo, porque esta missão já teve vários atrasos e pode ter mais. E esses atrasos devem-se principalmente a uma coisa que é o financiamento.

A NASA está a sofrer de cortes no financiamento e estes programas são caros.

A futura montagem da Artemis Base Camp será feita essencialmente com material vindo da Terra?

Sim, exatamente. Mas tem de se aproveitar o material da Lua que pode ser aproveitado. E um material que existe na Lua e que nós não temos que levar e, por isso, se escolhe muito bem o sítio do acampamento – chamemos-lhe assim – é a água. Existe água gelada no polo norte e polo sul da Lua.

A partir da água podemos tirar oxigénio, que é uma parte importante do ar os astronautas vão respirar.

Quanto às imagens da Lua recolhidas pela Artemis II, são mais do que poéticas? Trazem-nos alguma coisa de novo?

Bem, as imagens de algum modo já foram vistas. Mas agora têm melhor resolução, no sentido em que as nossas câmaras melhoraram muito. Agora temos fotografia digital. Mas, lembram-nos uma coisa que é o essencial: todos nós, 8 mil milhões de pessoas, os habitantes do planeta Terra, somos um grão de nada, um grão de pó, vamos chamar-lhe assim, no espaço, no meio do vazio. Acho que as imagens são uma lição de humildade.