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Médio Oriente

EUA aceitam descongelar ativos iranianos no Qatar

11 abr, 2026 - 10:31 • João Malheiro

O descongelamento dos ativos iranianos é visto por Teerão como uma proposta fundamental para o desbloqueio do Estreito de Ormuz.

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Os Estados Unidos da América (EUA) aceitam descongelar os ativos iranianos no Qatar e outros bancos internacionais, segundo avança uma fonte próxima das negociações à Reuters.

De acordo com a agência de notícias, o Irão vê esta medida como um sinal de "seriedade" por parte de Washington, nas negociações que decorrem este sábado em Islamabad, no Paquistão.

Tratam-se de ativos no valor de seis mil milhões de dólares (mais de 5.116 mil milhões de euros), congelados desde 2018, ainda durante o primeiro mandato de Donald Trump. Joe Biden manteve a medida em vigor, depois dos ataques de 7 de outubro do Hamas, aliado do Irão, a Israel.

O descongelamento dos ativos iranianos é visto por Teerão como uma proposta fundamental para o desbloqueio do Estreito de Ormuz.

Do seu lado, os EUA não comentam esta notícia.

A delegação norte-americana nas negociações do Paquistão é constituída por JD Vance e pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.

A delegação do Irão, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou na sexta-feira à tarde em Islamabad, segundo noticiaram então os media iranianos.

Em Islamabad, as ruas normalmente muito movimentadas da capital paquistanesa estão desertas este sábado devido aos bloqueios das forças de segurança em antecipação das conversações.

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