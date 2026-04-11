EUA negam ter aceitado descongelar ativos iranianos

[Atualizado às 11h45 com posição dos EUA]

Os Estados Unidos da América (EUA) negam ter aceitado descongelar os ativos iranianos no Qatar e outros bancos internacionais.

Uma fonte iraniana tinha indicado à Reuters a disponibilidade de Washington, numa medida que o Irão via como um sinal de "seriedade", nas negociações que decorrem este sábado em Islamabad, no Paquistão.

Agora, um funcionário anónimo da Casa Branca indica à Reuters que a administração norte-americana não aceitou avançar com o descongelamento.

Tratam-se de ativos no valor de seis mil milhões de dólares (mais de 5.116 mil milhões de euros), congelados desde 2018, ainda durante o primeiro mandato de Donald Trump. Joe Biden manteve a medida em vigor, depois dos ataques de 7 de outubro do Hamas, aliado do Irão, a Israel.

O descongelamento dos ativos iranianos é visto por Teerão como uma proposta fundamental para o desbloqueio do Estreito de Ormuz.

A delegação norte-americana nas negociações do Paquistão é constituída por JD Vance e pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.

A delegação do Irão, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou na sexta-feira à tarde em Islamabad, segundo noticiaram então os media iranianos.

Em Islamabad, as ruas normalmente muito movimentadas da capital paquistanesa estão desertas este sábado devido aos bloqueios das forças de segurança em antecipação das conversações.

