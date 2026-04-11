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Irão. E começaram as negociações

11 abr, 2026 - 17:48 • Redação

Negociações entre os Estados Unidos e o Irão estão em curso em Islamabad, num encontro confirmado pela Casa Branca. É o mais alto nível de contacto diplomático direto entre Washington e Teerão em décadas. O Paquistão atua como mediador.

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Pela primeira vez em décadas, representantes dos Estados Unidos e do Irão sentam-se à mesma mesa. As negociações decorrem em Islamabad, com a confirmação oficial da Casa Branca.

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A delegação norte-americana é liderada pelo vice-presidente JD Vance, acompanhado pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner. Do lado iraniano, participam nas conversações Mohammad Ghalibaf e Abbas Araghchi. O encontro é facilitado pelo primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif e pelo chefe do exército Asim Munir.

A Casa Branca adiantou que "um conjunto completo de especialistas norte-americanos nas áreas relevantes está presente em Islamabad", com apoio adicional a ser prestado a partir de Washington.

Um oficial paquistanês confirmou à agência “Associated Press” que as negociações arrancaram formalmente, embora sem precisar os detalhes logísticos do formato.

O objetivo declarado da cimeira é alcançar um acordo de paz que ponha fim a semanas de conflito entre os dois países. As negociações surgem num momento de enorme pressão diplomática internacional, com o estreito de Ormuz, vital para o trânsito energético global, ainda fechado ao tráfego marítimo.

Em paralelo, o Presidente Donald Trump voltou a atacar a cobertura mediática do conflito numa publicação na rede Truth Social, contradizendo a narrativa das negociações em curso ao afirmar que os EUA já "destruíram completamente" o Irão.

"Os media de notícias falsas são LOUCOS, ou simplesmente CORRUPTOS! Os Estados Unidos destruíram completamente as forças militares do Irão, incluindo toda a sua Marinha e Força Aérea, e tudo o resto. A sua liderança está MORTA! O estreito de Ormuz abrirá em breve", escreveu Trump.

Trump não identificou quais os órgãos de comunicação social a que se referia com a expressão "notícias falsas".

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