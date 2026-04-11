Quase 400 condenados na Nigéria após julgamentos em massa por terrorismo islâmico

O tribunal federal de alta instância em Abuja condenou 386 pessoas por envolvimento com organizações jihadistas, num processo que colocou mais de 500 suspeitos perante a justiça nigeriana, avança a BBC.

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Dos 500 arguidos julgados, dois foram absolvidos, oito foram dispensados e os casos de 112 suspeitos foram adiados, segundo fontes oficiais. Cinco dos acusados tinham admitido culpa logo no início do processo, por acusações que incluíam a venda de gado, o fornecimento de alimentos e a transmissão de informações aos grupos armados.

Os condenados foram associados ao Boko Haram ou ao Iswap, tendo sido acusados de participação directa em ataques ou de apoio logístico às milícias, incluindo financiamento e fornecimento de armamento.

O Boko Haram lançou uma insurgência no nordeste do país em 2009, que, segundo organizações humanitárias, causou dezenas de milhares de mortos e deslocou mais de dois milhões de pessoas.

Os julgamentos ocorrem numa altura em que o governo nigeriano enfrenta pressão crescente para travar a insegurança num país que é o mais populoso de África. As forças de segurança combatem simultaneamente grupos jihadistas, movimentos separatistas e redes de sequestro para resgate.