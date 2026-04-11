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Reino Unido suspende acordo de soberania sobre as Ilhas Chagos após oposição dos EUA

11 abr, 2026 - 22:55 • Reuters

Londres suspendeu o acordo para ceder a soberania das Ilhas Chagos às Maurícias. A decisão surge após a oposição do Presidente norte-americano Donald Trump ao tratado. O Reino Unido afirma que só avançará com o acordo se obtiver o aval formal de Washington.

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O governo britânico anunciou este sábado a suspensão do processo legislativo que sustentava o acordo de cedência das Ilhas Chagos à Maurícias, segundo a Reuters esta tarde.

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O projeto de lei que formalizava a transferência de soberania não constará da próxima agenda parlamentar do governo de Keir Starmer.

O gabinete do primeiro-ministro britânico confirmou que Londres irá tentar convencer Washington a dar a sua aprovação formal ao acordo, que inclui a manutenção da base militar de Diego Garcia sob controlo britânico e norte-americano, através de um contrato de arrendamento de 99 anos.

Trump afirmou em fevereiro que o acordo era "um grande erro", tendo anteriormente sugerido que seria o melhor que Starmer poderia conseguir.

Um porta-voz do governo britânico garantiu que a segurança operacional de longo prazo de Diego Garcia continua a ser uma prioridade.

"Continuamos a acreditar que o acordo é a melhor forma de proteger o futuro a longo prazo da base, mas sempre dissemos que só avançaríamos se tivesse o apoio dos EUA. Continuamos a trabalhar com os EUA e com as Maurícias", afirmou.

Do lado das Maurícias, o procurador-geral Gavin Glover disse aos órgãos de comunicação social locais que o Reino Unido e os EUA terão de encontrar uma posição comum para chegarem a um entendimento.

"A informação de que o acordo foi suspenso não nos surpreende", disse Glover, acrescentando que "a deterioração das relações entre Keir Starmer e Donald Trump está na raiz do problema, uma vez que o Reino Unido precisa que os Estados Unidos estejam alinhados com o tratado."

Glover confirmou ainda que as Maurícias realizarão conversações com o Reino Unido ainda este mês, em Port Louis.

A cedência das ilhas envolve também uma dimensão histórica sensível. O Reino Unido deslocou à força até 2.000 chagosianos indígenas no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 para instalar a base no atol de Diego Garcia. Toby Noskwith, porta-voz do grupo de campanha Indigenous Chagossian People, lamentou que as comunidades afetadas continuem a ser ignoradas no processo negocial.

"Estamos estupefactos por ter chegado a este ponto. Isto tem sido enquadrado principalmente como uma questão entre Estados, mas as pessoas que se perderam ao longo do processo são os chagosianos, particularmente os mais idosos e os sobreviventes", afirmou Noskwith.

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