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Trump afirma que EUA iniciaram desbloqueio do Estreito de Ormuz

11 abr, 2026 - 15:49 • Lusa

O Presidente dos Estados Unidos acusou países como aChina, o Japão, a Coreia do Sul, a França e a Alemanha de "inacreditavelmente", não terem "a coragem ou a vontade de fazer eles próprios o trabalho".

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O Presidente Trump afirmou este sábado que os Estados Unidos (EUA) iniciaram o desbloqueio do Estreito de Ormuz, acusando novamente vários países de não estarem a fazer o suficiente para garantir a segurança desta importante via navegável bloqueada pelo Irão.

"Estamos agora a iniciar o processo para desobstruir o Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo a China, o Japão, a Coreia do Sul, a França, a Alemanha e muitos outros", escreveu o Presidente norte-americano, Donald Trump, na sua plataforma Truth Social.

Trump acusou ainda aqueles países de "inacreditavelmente", não terem "a coragem ou a vontade de fazer eles próprios o trabalho".

Segundo o portal norte-americano Axios, citando um responsável norte-americano, vários navios da Marinha dos EUA transitaram este sábado pelo Estreito de Ormuz, numa operação destinada a dar confiança aos navios comerciais para também tentarem navegar pelo estreito.

Segundo a AFP, um alto funcionário militar iraniano, citado pela televisão estatal, desmentiu a reportagem do Axios.

Donald Trump atacou ainda os meios de comunicação social, que, segundo ele, afirmam que o Irão está a ganhar a guerra contra os Estados Unidos, "quando na realidade todos sabem que estão a perder, e a perder feio".

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"A única coisa a favor deles é a ameaça de que um navio possa 'atingir' uma das suas minas navais" no estreito, reconheceu, ao mesmo tempo que afirmou que "todos os seus 28 navios minadores estão no fundo do mar" desde os ataques norte-americanos.

A mensagem de Donald Trump surge no início das conversações de paz entre os EUA e o Irão no Paquistão, durante as quais a questão da navegação pelo Estreito de Ormuz será um tema central.

A navegação continua dificultada nesta via navegável estratégica para o petróleo e o comércio global, que está praticamente bloqueada pelo Irão desde o início da guerra, embora a sua reabertura tenha sido uma condição do cessar-fogo.

Sem adiantar detalhes, o Presidente norte-americano afirmou ainda que "petroleiros vazios de muitos países estão a caminho dos Estados Unidos para carregar petróleo".

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