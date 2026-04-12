Embaixador defende que líderes religiosos são decisivos para garantir a paz mundial

“Diálogo, diálogo, diálogo” é a única via sustentável para prevenir e resolver conflitos, garante à Renascença o embaixador António Almeida Ribeiro.

Os líderes políticos continuam de costas voltadas depois de terminarem sem acordo as negociações para a paz, entre os Estados Unidos e o Irão. Um desfecho que não ameaça apenas o Médio Oriente, tem um impacto global. Também na Ucrânia a via do diálogo tem sido derrotada, uma e outra vez.

É preciso levantar de novo e insistir, porque o diálogo “é um método que garante as diferenças, evita a escalada de conflitos e identifica interesses comuns”, sublinha o Embaixador António Almeida Ribeiro. “Quando institucionalizado, através de plataformas, redes e parcerias, torna-se parte da infraestrutura que sustenta a paz”, acrescenta.

O papel dos lideres religiosos é essencial, de acordo com o embaixador, que já representou Portugal junto da Santa Sé. A diplomacia religiosa complementa o trabalho diplomático dos negociadores e abre caminhos, chega onde outros não alcançam e ultrapassa até diferenças de fé.

“Se nós pensarmos que cerca de 80% das pessoas de todo o mundo se identificam com uma religião, percebemos imediatamente que os líderes religiosos são elementos fundamentais, muitas vezes para além das suas comunidades, para que as suas mensagens de diálogo e de paz sejam tidas em consideração”, explica o embaixador.

A voz do Papa é uma das mais influentes e com maior alcance, sublinha o diplomata. “Quando o Papa fala, fala para todo o mundo, não é apenas para os católicos. A mensagem do Papa vai muito para além da comunidade católica e isso poderia referir-se em relação a outros líderes religiosos”, garante.

“A colaboração e a cooperação com os líderes religiosos é fundamental para a manutenção da paz e para o estabelecimento de diálogo entre diferentes comunidades, diferentes religiões e culturas”, defende o Secretário-Geral Interino do Centro Internacional de Diálogo – KAICIID.

Os líderes religiosos são diplomatas espirituais, “complementam aquilo que é o trabalho dos diplomatas, que é a negociação, promovem uma ótica e uma perspetiva moral e ética que é absolutamente indispensável, para que as várias partes em conflito possam mais facilmente entender-se. O diálogo é fundamental, diálogo, diálogo, diálogo”, sublinha.

O embaixador alerta ainda que “a relação transatlântica não deve ser posta em causa e devemos tudo fazer para que ela se mantenha”. A atual política errática da Casa Branca é um desafio para todos os países, mas os dois lados do Atlântico partilham “os mesmos princípios e vivemos em democracia, defender a relação transatlântica é fundamental para a Europa”.

São questões que estiveram em análise esta semana em mais uma edição dos “Mafra Dialogues”, que destacou a importância do diálogo e das lideranças religiosas, para garantir “entendimentos perenes, união e paz”.

Esta iniciativa, organizada pelo Instituto para a Promoção da América Latina e das Caraíbas e pelo Centro Internacional de Diálogo – KAICIID, debateu este ano o papel do multilateralismo nas negociações de paz.