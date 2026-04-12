Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Embaixador garante que líderes religiosos são decisivos para garantir a paz mundial

12 abr, 2026 - 11:03 • Sandra Afonso

Em entrevista à Renascença, o embaixador António Almeida Ribeiro, que já representou Portugal junto da Santa Sé, destaca o papel do diálogo e da diplomacia religiosa na prevenção e resolução de conflitos. Diz ainda que é “fundamental” defender a relação transatlântica.

A+ / A-

“Diálogo, diálogo, diálogo” é a única via sustentável para prevenir e resolver conflitos, garante à Renascença o embaixador António Almeida Ribeiro.

Os líderes políticos continuam de costas voltadas depois de terminarem sem acordo as negociações para a paz, entre os Estados Unidos e o Irão. Um desfecho que não ameaça apenas o Médio Oriente, tem um impacto global. Também na Ucrânia a via do diálogo tem sido derrotada, uma e outra vez.

É preciso levantar de novo e insistir, porque o diálogo “é um método que garante as diferenças, evita a escalada de conflitos e identifica interesses comuns”, sublinha o Embaixador António Almeida Ribeiro. “Quando institucionalizado, através de plataformas, redes e parcerias, torna-se parte da infraestrutura que sustenta a paz”, acrescenta.

O papel dos lideres religiosos é essencial, de acordo com o embaixador, que já representou Portugal junto da Santa Sé. A diplomacia religiosa complementa o trabalho diplomático dos negociadores e abre caminhos, chega onde outros não alcançam e ultrapassa até diferenças de fé.

“Se nós pensarmos que cerca de 80% das pessoas de todo o mundo se identificam com uma religião, percebemos imediatamente que os líderes religiosos são elementos fundamentais, muitas vezes para além das suas comunidades, para que as suas mensagens de diálogo e de paz sejam tidas em consideração”, explica o embaixador.

A voz do Papa é uma das mais influentes e com maior alcance, sublinha o diplomata. “Quando o Papa fala, fala para todo o mundo, não é apenas para os católicos. A mensagem do Papa vai muito para além da comunidade católica e isso poderia referir-se em relação a outros líderes religiosos”, garante.

“A colaboração e a cooperação com os líderes religiosos é fundamental para a manutenção da paz e para o estabelecimento de diálogo entre diferentes comunidades, diferentes religiões e culturas”, defende o Secretário-Geral Interino do Centro Internacional de Diálogo – KAICIID.

Os líderes religiosos são diplomatas espirituais, “complementam aquilo que é o trabalho dos diplomatas, que é a negociação, promovem uma ótica e uma perspetiva moral e ética que é absolutamente indispensável, para que as várias partes em conflito possam mais facilmente entender-se. O diálogo é fundamental, diálogo, diálogo, diálogo”, sublinha.

O embaixador alerta ainda que “a relação transatlântica não deve ser posta em causa e devemos tudo fazer para que ela se mantenha”. A atual política errática da Casa Branca é um desafio para todos os países, mas os dois lados do Atlântico partilham “os mesmos princípios e vivemos em democracia, defender a relação transatlântica é fundamental para a Europa”.

São questões que estiveram em análise esta semana em mais uma edição dos “Mafra Dialogues”, que destacou a importância do diálogo e das lideranças religiosas, para garantir “entendimentos perenes, união e paz”.

Esta iniciativa, organizada pelo Instituto para a Promoção da América Latina e das Caraíbas e pelo Centro Internacional de Diálogo – KAICIID, debateu este ano o papel do multilateralismo nas negociações de paz.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Artemis II

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada p(...)

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas(...)

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fech(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)