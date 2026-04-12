EUA vão bloquear qualquer navio que entre ou saia do Estreito de Ormuz

Donald Trump anunciou que os Estados Unidos da América (EUA) vão bloquear qualquer navio que tente entrar ou sair do Estreito de Ormuz.

Numa publicação na rede Truth Social, o Presidente dos EUA anuncia igualmente que a marinha norte-americana vai intercetar qualquer embarcação que pague uma taxa ao Irão.

"Também vamos começar a destruir minas plantadas pelo Irão no Estreito de Ormuz. Qualquer iraniano que nos ataque vai ser rebentado até ao Inferno!" escreveu.

O chefe de Estado norte-americano refere que as negociações que decorreram no Paquistão, este sábado, entre EUA e Irão falharam, porque "o Irão não quer abdicar das suas ambições nucleares", apesar de admitir que terá havido acordo em outros pontos.

"Estamos armados e prontos para acabar com o pouco que sobra do Irão, quando o momento for apropriado", ameaçou, ainda.