- Noticiário das 16h
- 12 abr, 2026
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EUA vão bloquear qualquer navio que entre ou saia do Estreito de Ormuz
12 abr, 2026 - 14:45 • João Malheiro
Donald Trump refere que as negociações que decorreram no Paquistão, este sábado, entre EUA e Irão falharam, porque "o Irão não quer abdicar das suas ambições nucleares".
Donald Trump anunciou que os Estados Unidos da América (EUA) vão bloquear qualquer navio que tente entrar ou sair do Estreito de Ormuz.
Numa publicação na rede Truth Social, o Presidente dos EUA anuncia igualmente que a marinha norte-americana vai intercetar qualquer embarcação que pague uma taxa ao Irão.
"Também vamos começar a destruir minas plantadas pelo Irão no Estreito de Ormuz. Qualquer iraniano que nos ataque vai ser rebentado até ao Inferno!" escreveu.
O chefe de Estado norte-americano refere que as negociações que decorreram no Paquistão, este sábado, entre EUA e Irão falharam, porque "o Irão não quer abdicar das suas ambições nucleares", apesar de admitir que terá havido acordo em outros pontos.
"Estamos armados e prontos para acabar com o pouco que sobra do Irão, quando o momento for apropriado", ameaçou, ainda.
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu por terminadas, este domingo, as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.
As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.
A imprensa estatal iraniana afirmou que as negociações fracassaram devido às exigências "irrazoáveis" por parte dos Estados Unidos.
Apesar do desfecho negativo, o Paquistão, país mediador nestas conversações, desafia os Estados Unidos e o Irão a continuarem a cumprir o cessar-fogo de duas semanas, em vigor.
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