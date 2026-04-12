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EUA vão bloquear qualquer navio que entre ou saia do Estreito de Ormuz

12 abr, 2026 - 14:45 • João Malheiro

Donald Trump refere que as negociações que decorreram no Paquistão, este sábado, entre EUA e Irão falharam, porque "o Irão não quer abdicar das suas ambições nucleares".

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Donald Trump anunciou que os Estados Unidos da América (EUA) vão bloquear qualquer navio que tente entrar ou sair do Estreito de Ormuz.

Numa publicação na rede Truth Social, o Presidente dos EUA anuncia igualmente que a marinha norte-americana vai intercetar qualquer embarcação que pague uma taxa ao Irão.

"Também vamos começar a destruir minas plantadas pelo Irão no Estreito de Ormuz. Qualquer iraniano que nos ataque vai ser rebentado até ao Inferno!" escreveu.

O chefe de Estado norte-americano refere que as negociações que decorreram no Paquistão, este sábado, entre EUA e Irão falharam, porque "o Irão não quer abdicar das suas ambições nucleares", apesar de admitir que terá havido acordo em outros pontos.

"Estamos armados e prontos para acabar com o pouco que sobra do Irão, quando o momento for apropriado", ameaçou, ainda.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu por terminadas, este domingo, as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.

A imprensa estatal iraniana afirmou que as negociações fracassaram devido às exigências "irrazoáveis" por parte dos Estados Unidos.

Apesar do desfecho negativo, o Paquistão, país mediador nestas conversações, desafia os Estados Unidos e o Irão a continuarem a cumprir o cessar-fogo de duas semanas, em vigor.

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