- Noticiário das 17h
- 12 abr, 2026
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Ex-diretor da CIA: Trump está "claramente desequilibrado" e deve ser afastado do cargo
12 abr, 2026 - 19:54 • Redação
John Brennan, antigo diretor da CIA, defendeu no sábado, em declarações ao canal MS Now, que Donald Trump deve ser afastado da presidência ao abrigo da 25.ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. O ex-responsável dos serviços de informação invocou as ameaças de Trump de destruir a civilização iraniana para concluir que o presidente está "claramente desequilibrado".
John Brennan, que chefiou a CIA durante a presidência de Barack Obama, defendeu, no sábado, o afastamento de Donald Trump, argumentando que a 25.ª Emenda da Constituição norte-americana "foi escrita com Donald Trump em mente".
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Em declarações ao canal “MS Now”, Brennan invocou as recentes ameaças de Trump de destruir a civilização iraniana como prova da incapacidade do presidente para liderar o país. O ex-diretor da CIA sublinhou que Trump tem à sua disposição um poder de fogo imenso, incluindo o arsenal nuclear norte-americano.
"Esta pessoa está claramente desequilibrada. Penso que a 25.ª Emenda foi escrita com Donald Trump em mente", afirmou Brennan.
Brennan acrescentou que Trump representa um risco demasiado elevado para permanecer como comandante em chefe das forças armadas.
A 7 de abril, Trump ameaçou que "toda a civilização" iraniana "morreria nessa noite" caso o regime de Teerão não cumprisse o seu ultimato, uma ameaça que Brennan interpretou como uma referência ao uso de capacidades nucleares.
À medida que a retórica agressiva de Trump se intensifica, um número crescente de democratas tem apelado à invocação da 25.ª Emenda.
O mecanismo, introduzido na Constituição norte-americana em 1967, permite ao vice-presidente e a uma maioria do gabinete remover o presidente com base na incapacidade de este exercer as suas funções.
De acordo com a "NBC News", mais de 70 congressistas democratas já subscreveram esse apelo.
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