Ex-diretor da CIA: Trump está "claramente desequilibrado" e deve ser afastado do cargo

John Brennan, que chefiou a CIA durante a presidência de Barack Obama, defendeu, no sábado, o afastamento de Donald Trump, argumentando que a 25.ª Emenda da Constituição norte-americana "foi escrita com Donald Trump em mente".

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Em declarações ao canal “MS Now”, Brennan invocou as recentes ameaças de Trump de destruir a civilização iraniana como prova da incapacidade do presidente para liderar o país. O ex-diretor da CIA sublinhou que Trump tem à sua disposição um poder de fogo imenso, incluindo o arsenal nuclear norte-americano.

"Esta pessoa está claramente desequilibrada. Penso que a 25.ª Emenda foi escrita com Donald Trump em mente", afirmou Brennan.

Brennan acrescentou que Trump representa um risco demasiado elevado para permanecer como comandante em chefe das forças armadas.

A 7 de abril, Trump ameaçou que "toda a civilização" iraniana "morreria nessa noite" caso o regime de Teerão não cumprisse o seu ultimato, uma ameaça que Brennan interpretou como uma referência ao uso de capacidades nucleares.

À medida que a retórica agressiva de Trump se intensifica, um número crescente de democratas tem apelado à invocação da 25.ª Emenda.

O mecanismo, introduzido na Constituição norte-americana em 1967, permite ao vice-presidente e a uma maioria do gabinete remover o presidente com base na incapacidade de este exercer as suas funções.

De acordo com a "NBC News", mais de 70 congressistas democratas já subscreveram esse apelo.