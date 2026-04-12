Flotilha ainda não partiu para Gaza por condições atmosféricas adversas

Os barcos da Flotilha Global Sumud fizeram ese domingo uma despedida simbólica pelo porto de Barcelona, Espanha, não tendo ainda partido oficialmente para Gaza devido a condições atmosféricas adversas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a agência EFE, decorreram este fim de semana várias manifestações de despedida junto a Port Vell, mas as condições atmosféricas não permitiram ainda a partida dos cerca de 70 barcos que compõem a flotilha que tem como primeira paragem a Sicília. No entanto, também à EFE, os ativistas da Flotilha Global Sumud adiantaram que os barcos vão sair ainda este domingo de Port Vell para outro porto de Barcelona, não especificando qual, e que a partida para águas internacionais deverá acontecer segunda-feira ou na terça-feira.

Esta flotilha vai levar cerca de mil pessoas a bordo e, segundo anunciou a organização, pretende ser "a maior missão marítima em defesa da Palestina" da história, com os organizadores a sublinharem que apesar de a atenção internacional se ter desviado de Gaza, Israel mantém o bloqueio ao território, assim como ataques, que se intensificaram também na Cisjordânia. Desta vez, para prestar apoio técnico e logístico às embarcações da flotilha, sairão também de Barcelona os barcos "Arctic Sunrise", da organização não-governamental (ONG) Greenpeace, e "Open Arms", da ONG espanhola com o mesmo nome, conhecida por, entre outras iniciativas, resgatar migrantes no Mediterrâneo.