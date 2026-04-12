Hungria afasta Orbán do poder após dezasseis anos

Orbán já reconheceu este domingo a derrota nas eleições legislativas húngaras. Com 66% dos votos contados, o partido da oposição Tisza encaminhava-se para 137 lugares no parlamento, contra apenas 55 do Fidesz, o partido de Orbán.

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Num discurso de concessão perante apoiantes em Budapeste, Orbán admitiu a realidade das urnas.

"Os resultados eleitorais, ainda que incompletos, são compreensíveis e claros. São dolorosos para nós, mas inequívocos", afirmou Orbán.

O primeiro-ministro congratulou a oposição, reconhecendo que "a responsabilidade e a oportunidade de governar não nos foram confiadas", mas garantiu: "Não desistimos. Nunca, nunca, nunca."

A participação ultrapassou os 77% dos eleitores registados, a mais alta em eleições húngaras desde a transição democrática de 1989.

A derrota de Orbán contraria as expectativas de Washington e de Moscovo, ambos empenhados na sua vitória.

O Presidente norte-americano Donald Trump enviou o vice-presidente JD Vance a Budapeste na semana passada para apoiar o primeiro-ministro na reta final da campanha.