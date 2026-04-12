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Irão. EUA abandonam as negociações e JD Vance regressa a Washington sem acordo

12 abr, 2026 - 04:44 • Lusa

As conversações de alto nível terminaram após 21 horas. A imprensa estatal iraniana refere-se a exigências "irrazoáveis" por parte dos Estados Unidos.

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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu por terminadas, este domingo, as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.

"Mas a verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear", disse Vance aos jornalistas, numa breve conferência de imprensa em Islamad.

"Esse é o objetivo central do Presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações", acrescentou.

Na mesma conferência de imprensa... JD Vance reafirmou que interromper as capacidades nucleares do Irã é "um objetivo central" e garantiu que a delegação norte-americana foi "bastante flexível", mas que o Irão não aceitou as condições apresentadas pelos Estados Unidos.
A imprensa estatal iraniana afirma que as negociações fracassaram devido às exigências "irrazoáveis" por parte dos Estados Unidos.
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