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Médio Oriente
Keir Starmer insta EUA e Irão a "encontrarem uma solução"
12 abr, 2026 - 14:16 • Lusa
O sultão de Omã atualizou Starmer sobre a situação no Estreito de Ormuz, tendo o líder britânico agradecido os esforços de Omã para resgatar os marinheiros dos navios em perigo na região.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, instou este domingo os EUA e o Irão a "encontrarem uma solução" e a evitarem qualquer escalada significativa do conflito, após o fracasso das negociações.
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu hoje por terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.
As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.
O sultão de Omã atualizou Starmer sobre a situação no Estreito de Ormuz, tendo o líder britânico agradecido os esforços de Omã para resgatar os marinheiros dos navios em perigo na região.
No que diz respeito às iniciativas internacionais para coordenar uma rota segura para o comércio na região, o chefe do Governo britânico afirmou que, na sequência das reuniões convocadas pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, e pelos responsáveis pelo planeamento militar britânicos, os parceiros "continuam a trabalhar para restabelecer a liberdade de navegação a longo prazo".
Irão. EUA abandonam as negociações e JD Vance regressa a Washington sem acordo
As conversações de alto nível terminaram após 21 h(...)
Starmer reiterou igualmente o compromisso do Reino Unido em proteger a segurança de Omã e atualizou-o sobre o trabalho britânico com a Ucrânia na área da tecnologia de drones.
"É claro que a experiência da Ucrânia tem sido crucial para a região nas últimas semanas, enquanto a Rússia parecia continuar a apoiar a agressão iraniana", referiu o líder britânico.
Starmer viajou esta semana para o Médio Oriente e reuniu-se com os seus homólogos nos países do Golfo Pérsico com o objetivo de coordenar possíveis medidas para alcançar uma reabertura segura e contínua do Estreito de Ormuz e reforçar o cessar-fogo.
Fontes diplomáticas iranianas anunciaram que a situação no Estreito de Ormuz não irá mudar a menos que os Estados Unidos aceitem um "acordo razoável".
Teerão insiste nas suas linhas vermelhas, que incluem o desbloqueio de fundos e um cessar-fogo que se estenda ao Líbano, em troca de uma flexibilização do protocolo de segurança no Estreito de Ormuz, vital para o comércio petrolífero mundial.
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