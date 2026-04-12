Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Keir Starmer insta EUA e Irão a "encontrarem uma solução"

12 abr, 2026 - 14:16 • Lusa

O sultão de Omã atualizou Starmer sobre a situação no Estreito de Ormuz, tendo o líder britânico agradecido os esforços de Omã para resgatar os marinheiros dos navios em perigo na região.

A+ / A-

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, instou este domingo os EUA e o Irão a "encontrarem uma solução" e a evitarem qualquer escalada significativa do conflito, após o fracasso das negociações.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu hoje por terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.

O sultão de Omã atualizou Starmer sobre a situação no Estreito de Ormuz, tendo o líder britânico agradecido os esforços de Omã para resgatar os marinheiros dos navios em perigo na região.

No que diz respeito às iniciativas internacionais para coordenar uma rota segura para o comércio na região, o chefe do Governo britânico afirmou que, na sequência das reuniões convocadas pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, e pelos responsáveis pelo planeamento militar britânicos, os parceiros "continuam a trabalhar para restabelecer a liberdade de navegação a longo prazo".

Irão. EUA abandonam as negociações e JD Vance regressa a Washington sem acordo

Irão. EUA abandonam as negociações e JD Vance regressa a Washington sem acordo

As conversações de alto nível terminaram após 21 h(...)

Starmer reiterou igualmente o compromisso do Reino Unido em proteger a segurança de Omã e atualizou-o sobre o trabalho britânico com a Ucrânia na área da tecnologia de drones.

"É claro que a experiência da Ucrânia tem sido crucial para a região nas últimas semanas, enquanto a Rússia parecia continuar a apoiar a agressão iraniana", referiu o líder britânico.

Starmer viajou esta semana para o Médio Oriente e reuniu-se com os seus homólogos nos países do Golfo Pérsico com o objetivo de coordenar possíveis medidas para alcançar uma reabertura segura e contínua do Estreito de Ormuz e reforçar o cessar-fogo.

Fontes diplomáticas iranianas anunciaram que a situação no Estreito de Ormuz não irá mudar a menos que os Estados Unidos aceitem um "acordo razoável".

Teerão insiste nas suas linhas vermelhas, que incluem o desbloqueio de fundos e um cessar-fogo que se estenda ao Líbano, em troca de uma flexibilização do protocolo de segurança no Estreito de Ormuz, vital para o comércio petrolífero mundial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Artemis II

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada p(...)

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas(...)

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fech(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)