Keir Starmer insta EUA e Irão a "encontrarem uma solução"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, instou este domingo os EUA e o Irão a "encontrarem uma solução" e a evitarem qualquer escalada significativa do conflito, após o fracasso das negociações.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu hoje por terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.

O sultão de Omã atualizou Starmer sobre a situação no Estreito de Ormuz, tendo o líder britânico agradecido os esforços de Omã para resgatar os marinheiros dos navios em perigo na região.

No que diz respeito às iniciativas internacionais para coordenar uma rota segura para o comércio na região, o chefe do Governo britânico afirmou que, na sequência das reuniões convocadas pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, e pelos responsáveis pelo planeamento militar britânicos, os parceiros "continuam a trabalhar para restabelecer a liberdade de navegação a longo prazo".