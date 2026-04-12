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Kiev acusa Rússia de 2.299 violações do cessar-fogo da Páscoa Ortodoxa

12 abr, 2026 - 09:38 • João Malheiro com agências

Moscovo também acusou este domingo a Ucrânia de violar a trégua acordada para a Páscoa Ortodoxa.

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O Exército ucraniano informou, este domingo, que as forças russas realizaram até 2.299 violações do cessar-fogo declarado na quinta-feira pelo Presidente Vladimir Putin para o feriado da Páscoa Ortodoxa, que Volodymyr Zelensky tinha proposto há cerca de uma semana.

Estes relatos surgem depois de o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, General Valery Gerasimov, terem recebido ordens na quinta-feira para cessar os combates em todas as frentes no país vizinho durante o fim de semana, embora isso não eximisse as tropas de permanecerem prontas para repelir qualquer "agressão" de Kiev.

O Presidente ucraniano, que apelou a um cessar-fogo em 30 de março também pela Páscoa Ortodoxa, aceitou a trégua, afirmando que a Ucrânia "está preparada para tomar medidas recíprocas".

"Propusemos um cessar-fogo durante o feriado da Páscoa deste ano e vamos agir em conformidade", declarou Zelensky numa breve mensagem nas redes sociais.

Moscovo também acusou a Ucrânia de violar a trégua acordada para a Páscoa Ortodoxa e atacar posições russas, causando dois feridos na região de Belgorod, segundo as autoridades locais citadas pela agência russa TASS.

Momentos antes, um militar ucraniano em declarações à agência de notícias Associated Press (AP) acusou Moscovo de ter violado a trégua, sublinhando que as tropas estavam a responder com "silêncio ao silêncio e fogo ao fogo".

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