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Milei terá recebido 4,7 milhões de euros para promover criptomoeda que "caiu" em horas

12 abr, 2026 - 18:05 • Redação

Um documento recuperado por peritos judiciais do telemóvel de um empresário argentino descreve um alegado acordo de cerca de 4,7 milhões de euros para que o presidente Javier Milei promovesse publicamente uma criptomoeda. O ficheiro foi criado três dias antes de Milei publicar nas redes sociais o apoio ao token $Libra, que entrou em colapso horas depois e causou perdas de 100 milhões de dólares a milhares de investidores.

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Peritos judiciais argentinos recuperaram do telemóvel do empresário Mauricio Novelli um memorando que descreve, em detalhe, um alegado esquema de corrupção envolvendo o presidente Javier Milei. O documento, divulgado pelo portal "El Destape", foi criado em 11 de fevereiro de 2025 e estabelece pagamentos num total de cinco milhões de dólares (cerca de 4,7 milhões de euros) em troca de favores presidenciais ligados ao lançamento da criptomoeda $Libra.

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O memorando identifica três tranches de pagamento: 1,5 milhões de dólares de adiantamento; 1,5 milhões pela publicação de Milei nas redes sociais a apresentar Hayden Davis — fundador da empresa norte-americana Kelsier Ventures e criador do $Libra — como consultor do governo; e dois milhões adicionais pela assinatura presencial de um contrato de consultoria em blockchain, com a participação da irmã do presidente, Karina Milei.

Três dias após a criação do ficheiro, a 14 de fevereiro de 2025, Milei publicou na rede social X uma mensagem a promover o $Libra. O token valorizou rapidamente e entrou em colapso poucas horas depois, num esquema clássico de manipulação de mercado. Cerca de 86 mil investidores em todo o mundo registaram perdas estimadas em 100 milhões de dólares.

O mesmo telemóvel revelou um rasto de chamadas entre Novelli, Milei e Karina Milei nos minutos imediatamente antes e depois da publicação. O assessor presidencial Santiago Caputo surge também no registo de contactos da noite em que o escândalo eclodiu, numa sequência que os investigadores interpretam como uma tentativa coordenada de gerir a crise.

Milei apagou a publicação horas depois e negou qualquer ligação ao projeto.

"Não estava a par dos detalhes do projeto e, após inteirar-me, decidi não continuar a dar-lhe divulgação", escreveu o presidente argentino, acrescentando que a classe política tentava "tirar partido da situação".

O governo argentino recusou comentar o caso. O chefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmou que o executivo não se pronunciaria sobre "versões, notas ou análises jornalísticas".

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