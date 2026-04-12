Milei terá recebido 4,7 milhões de euros para promover criptomoeda que "caiu" em horas

Peritos judiciais argentinos recuperaram do telemóvel do empresário Mauricio Novelli um memorando que descreve, em detalhe, um alegado esquema de corrupção envolvendo o presidente Javier Milei. O documento, divulgado pelo portal "El Destape", foi criado em 11 de fevereiro de 2025 e estabelece pagamentos num total de cinco milhões de dólares (cerca de 4,7 milhões de euros) em troca de favores presidenciais ligados ao lançamento da criptomoeda $Libra.

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O memorando identifica três tranches de pagamento: 1,5 milhões de dólares de adiantamento; 1,5 milhões pela publicação de Milei nas redes sociais a apresentar Hayden Davis — fundador da empresa norte-americana Kelsier Ventures e criador do $Libra — como consultor do governo; e dois milhões adicionais pela assinatura presencial de um contrato de consultoria em blockchain, com a participação da irmã do presidente, Karina Milei.

Três dias após a criação do ficheiro, a 14 de fevereiro de 2025, Milei publicou na rede social X uma mensagem a promover o $Libra. O token valorizou rapidamente e entrou em colapso poucas horas depois, num esquema clássico de manipulação de mercado. Cerca de 86 mil investidores em todo o mundo registaram perdas estimadas em 100 milhões de dólares.

O mesmo telemóvel revelou um rasto de chamadas entre Novelli, Milei e Karina Milei nos minutos imediatamente antes e depois da publicação. O assessor presidencial Santiago Caputo surge também no registo de contactos da noite em que o escândalo eclodiu, numa sequência que os investigadores interpretam como uma tentativa coordenada de gerir a crise.

Milei apagou a publicação horas depois e negou qualquer ligação ao projeto.

"Não estava a par dos detalhes do projeto e, após inteirar-me, decidi não continuar a dar-lhe divulgação", escreveu o presidente argentino, acrescentando que a classe política tentava "tirar partido da situação".

O governo argentino recusou comentar o caso. O chefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmou que o executivo não se pronunciaria sobre "versões, notas ou análises jornalísticas".