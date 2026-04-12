Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seguro felicita líder da oposição húngara pela sua vitória

12 abr, 2026 - 21:23 • Lusa

Presidente da República felicitou líder da oposição húngara pela vitória nas legislativas. Mensagem destaca confiança no papel construtivo da Hungria na cooperação europeia.

A+ / A-

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou hoje o líder da oposição húngara, Peter Magyar, pela vitória nas eleições legislativas e manifestou confiança de que a Hungria terá um papel construtivo na cooperação europeia.

A posição de António José Seguro foi transmitida nas contas oficiais da Presidência da República nas redes sociais Facebook e Instagram, após o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, ter reconhecido a derrota nas eleições legislativas, encerrando 16 anos no poder.

Na nota, o chefe de Estado português saúda o povo húngaro pela elevada participação nas recentes eleições, expressão clara do compromisso cívico e da vitalidade democrática da Hungria.

"Felicita igualmente o vencedor do ato eleitoral, Peter Magyar, desejando que o seu mandato corresponda a um firme compromisso com os valores fundamentais que unem os povos europeus: o respeito pelo projeto europeu, a promoção da paz e a observância do direito internacional", salienta o Presidente da República.

António José Seguro realça depois que, "num momento particularmente exigente para a Europa e para o mundo", manifesta "a sua confiança de que a Hungria desempenhará um papel construtivo e responsável no reforço da cooperação europeia, no apoio ao povo ucraniano e na promoção da paz no seio da Europa".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

