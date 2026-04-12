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Guerra no Médio Oriente

Trump ameaça impor tarifas de 50% à China caso preste apoio militar a Teerão

12 abr, 2026 - 16:41 • Lusa

Declaração surge após a estação CNN ter avançado a possibilidade de Pequim dotar o Irão de defesas antiaéreas.

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O Presidente norte-americano ameaçou este domingo impor tarifas de 50% sobre os produtos provenientes da China, caso Pequim preste ajuda militar ao Irão na guerra no Médio Oriente.

"Se forem apanhados a fazer isso, serão alvo de direitos aduaneiros de 50%, o que é exorbitante", disse Donald Trump na televisão norte-americana Fox News, após a estação CNN ter avançado a possibilidade de Pequim dotar Teerão de defesas antiaéreas.

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A CNN indicou que a China estaria a preparar o envio deste tipo de armamento dentro das próximas semanas para o Irão, citando três fontes familiarizadas com questões de inteligência e defesa norte-americanas sob condição de anonimato.

Duas dessas fontes anónimas revelaram que existiam indícios de que a China está a tentar encaminhar os carregamentos através de países terceiros para ocultar a sua origem, acrescentou a estação norte-americana CNN.

Trump deverá deslocar-se a Pequim de 14 a 15 de maio, onde se reunirá com o homólogo chinês, Xi Jinping, após ter adiado uma cimeira anterior devido à guerra com o Irão.

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