Adeus Orbán... Olá Magyar. “As pessoas ainda não acreditam que seria possível ao fim de 16 anos"

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A derrota expressiva de Viktor Orbán para Péter Magyar nas eleições legislativas húngaras deste domingo pode não significar uma mudança radical, mas poderá tornar a Hungria um parceiro mais previsível e menos conflituoso dentro da União Europeia. É o que admite, em declrações à Renascença, Tiago Hipólito, um português natural de Viseu, profissional da área financeira, que se mudou há 13 anos para Budapeste. No dia seguinte à viragem política, este português fala de “um país surpreendido”, embora reconheça que há quatro anos “já havia esperança numa mudança, mas essa esperança foi um pouco gorada” com a renovação de mandato do nacionalista Viktor Orbán. Para Tiago Hipólito, a mobilização eleitoral foi o fator decisivo: “O povo aderiu, participou mais. A maior razão para este resultado tão expressivo é que a adesão foi maior, houve maior confiança de que seria desta vez que a oposição venceria”.

O consultor aponta sobretudo para o impacto externo da viragem política, num momento em que Budapeste era vista como a capital europeia onde os dossiers sensíveis travavam a fundo. “Isto significa mudanças não apenas internamente, sobretudo no plano europeu e no plano da NATO”, diz, lembrando que o anterior chefe de Governo era “conhecido por ser a força do bloqueio”, nomeadamente no apoio à Ucrânia. Hungria ‘mais europeia’, mas sem rutura total Tiago Hipólito antecipa uma reaproximação gradual à União Europeia, ligada também ao tema dos fundos comunitários. “Não vai haver uma rotação de 180 graus, mas de certeza a Hungria vai tornar-se um pouco mais europeia”, defende. E aponta um objetivo político imediato: “Há fundos europeus bloqueados e Péter Magyar já prometeu que quer devolver esses fundos ao povo húngaro. Acredito que essa será a direção.” Na leitura deste português, foi esse o sinal que o eleitorado interpretou: “Era isso que os húngaros queriam quando votaram nele e acredito que ele vai fazer tudo para cumprir essa promessa.”

Sobre a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia, Tiago Hipólito admite que haverá maior abertura, mas lembra que o tema é sensível na Hungria, onde muitos eleitores priorizam problemas internos. “As pessoas são mais sensíveis no que toca ao suporte à guerra. A Hungria tem outros problemas económicos, de desenvolvimento, de infraestruturas. Querem mais que o dinheiro seja canalizado para hospitais, escolas e infraestruturas”, explica. Por isso, prevê uma posição menos conflituosa do que a anterior, mas sem “viragem total de paradigma”.

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