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Booking revela acesso indevido a dados de clientes

13 abr, 2026 - 22:27 • Redação

Acesso não autorizado a dados de clientes foi detetado na Booking.com. Informação exposta inclui contactos e detalhes de reservas. Empresa garante que dados financeiros não foram comprometidos.

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A Booking.com confirmou, esta segunda-feira, ter sido alvo de uma violação de dados que permitiu a terceiros aceder a informação de clientes, incluindo nomes e detalhes de reservas.

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A empresa indicou ter identificado “atividade suspeita” envolvendo acesso indevido a dados de hóspedes, tendo avançado com medidas para conter o incidente e atualizar códigos de segurança associados às reservas afetadas.

Segundo a plataforma, não foi divulgado o número de utilizadores atingidos. Um porta-voz garantiu, no entanto, que informação financeira não foi acedida durante o ataque.

Numa comunicação enviada aos clientes afetados, a empresa explicou que os dados comprometidos podem incluir nomes, endereços de email, contactos telefónicos, moradas e detalhes de reservas, bem como informação partilhada diretamente com os alojamentos.

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