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Ex-chefe dos serviços secretos brasileiros detido pelo ICE nos EUA

13 abr, 2026 - 22:48 • Lusa

Foragido da Justiça brasileira foi detido em operação de cooperação policial internacional.

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O ex-deputado federal "bolsonarista" e ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem foi detido esta segunda-feira pelo serviço de imigração dos Estados Unidos, indicou a Polícia Federal (PF) do Brasil em comunicado.

Foragido da Justiça brasileira, o ex-comissário da Polícia Federal foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), em Orlando, estado da Flórida, numa cooperação policial internacional que envolveu o Brasil e os Estados Unidos.

"O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", informou a PF do Brasil.

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