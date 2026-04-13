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Guerra no Irão faz disparar conta energética da Europa

13 abr, 2026 - 20:40 • Redação

Guerra no Irão agravou em 22 mil milhões de euros a fatura da União Europeia com importações de combustíveis fósseis. Comissão Europeia promete anunciar novas medidas na próxima semana. Escalada no Médio Oriente continua a pressionar os preços da energia.

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A União Europeia gastou mais 22 mil milhões de euros do que o habitual em importações de combustíveis fósseis devido à guerra no Irão, indicou esta segunda-feira o comissário europeu para a Energia e Ambiente, Dan Jørgensen.

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Numa publicação na rede social Instagram, o comissário escreveu que, ao fim de 44 dias de conflito no Médio Oriente, a conta europeia com combustíveis fósseis aumentou mais 22 mil milhões de euros.

“44 dias de conflito no Médio Oriente. Mais 22 mil milhões de euros na nossa conta de combustíveis fósseis”, escreveu Dan Jørgensen.

O responsável europeu defendeu que este é o momento de proteger quem mais precisa, mudar o rumo da política energética e garantir que a União Europeia se torna verdadeiramente independente em termos energéticos.

“Na próxima semana, iremos apresentar novas medidas para responder à crise energética”, anunciou Dan Jørgensen.

Numa imagem divulgada com a publicação, o comissário sustenta que a única forma de a União Europeia deixar de enfrentar crises energéticas passa por assegurar uma transição para fontes limpas produzidas localmente e por eletrificar a economia.

Em 31 de março, a Comissão Europeia tinha já anunciado que, desde o início da guerra no Irão, a União Europeia tinha gasto mais 14 mil milhões de euros do que o habitual na importação de combustíveis fósseis.

O conflito agravou-se depois de os Estados Unidos e Israel terem lançado, em 28 de fevereiro, um ataque militar contra o Irão. Em resposta, Teerão encerrou o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito mundial.

Como consequência, o tráfego de petroleiros naquele estreito caiu drasticamente e aumentou a instabilidade ligada à oferta, num contexto em que a subida dos preços da energia continua a atingir consumidores e indústrias europeias. Hoje, depois de Estados Unidos e Irão não terem alcançado entendimento nas negociações realizadas no fim de semana no Paquistão, o preço do barril de petróleo voltou a ultrapassar os 100 dólares, após o anúncio de um bloqueio ao Estreito de Ormuz pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Embora a Comissão Europeia tenha reiterado na semana passada que o abastecimento energético está, para já, garantido, a União Europeia enfrenta uma crise marcada não por falta imediata de fornecimento, mas por forte volatilidade nos mercados de gás, petróleo e eletricidade.

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