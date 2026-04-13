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"Inaceitáveis": Meloni responde às críticas de Trump ao Papa Leão XIV

13 abr, 2026 - 17:32 • Diogo Camilo

Primeira-ministra considera "certo e normal" que o Papa "invoque a paz e condene todas as formas de guerra". Matteo Salvini diz que atacar Leão XIV não é "inteligente ou útil".

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A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, criticou esta segunda-feira os comentários de Donald Trump sobre o Papa Leão XIV, considerando-os "inaceitáveis".

Durante a manhã, Meloni tinha deixado uma mensagem a desejar o "sucesso da viagem a África" ao Papa, mas optou pela "clareza" nas palavras e deixou uma nota: "Considero inaceitáveis as palavras do presidente Trump ao Santo Padre. O Papa é o líder da Igreja Católica. É certo e normal que ele invoque a paz e condene todas as formas de guerra", indicou Meloni em comunicado.

Antes, a chefe de Governo de Itália tinha assegurado que o país "continuará a fazer a sua parte".

Também Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e líder do Lega Nord, de extrema-direita, também deixou diversos ataques a Trump: "O Papa Leão é um guia espiritual para milhares de milhões de católicos. Além disso, se há pessoa que se está a sacrificar pela paz é o Papa. Atacá-lo não me parece algo inteligente ou útil de se fazer", afirmou Salvini, que defendeu que o presidente norte-americano deveria "apoiar as palavras de paz".

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Já Sergio Mattarella, presidente italiano, deixou uma mensagem, referindo que "ninguém consegue ficar indiferente aos apelos solenes, dirigidos sobretudo às últimas gerações", que o Papa Leão XIV deixa.

Os comentários surgem após Donald Trump ter classificado Leão XIV como "terrível", numa publicação na rede social Truth. "O Papa Leão é terrível na política internacional", escreveu. "Ele atacou-nos, pensem nisso. Eu acho que ele não está a fazer um trabalho muito bom. Ele gosta de crime, acho eu."

"Leão devia assumir as suas responsabilidades com Papa, usar o censo comum e parar de ceder às exigências da esquerda radical, e focar-se em ser um grande Papa, não um político", pode ler-se, ainda.

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