"Inaceitáveis": Meloni responde às críticas de Trump ao Papa Leão XIV

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, criticou esta segunda-feira os comentários de Donald Trump sobre o Papa Leão XIV, considerando-os "inaceitáveis".

Durante a manhã, Meloni tinha deixado uma mensagem a desejar o "sucesso da viagem a África" ao Papa, mas optou pela "clareza" nas palavras e deixou uma nota: "Considero inaceitáveis as palavras do presidente Trump ao Santo Padre. O Papa é o líder da Igreja Católica. É certo e normal que ele invoque a paz e condene todas as formas de guerra", indicou Meloni em comunicado.

Antes, a chefe de Governo de Itália tinha assegurado que o país "continuará a fazer a sua parte".

Também Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e líder do Lega Nord, de extrema-direita, também deixou diversos ataques a Trump: "O Papa Leão é um guia espiritual para milhares de milhões de católicos. Além disso, se há pessoa que se está a sacrificar pela paz é o Papa. Atacá-lo não me parece algo inteligente ou útil de se fazer", afirmou Salvini, que defendeu que o presidente norte-americano deveria "apoiar as palavras de paz".