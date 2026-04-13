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- 14 abr, 2026
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OpenAI. Homem ataca casa de Sam Altman em protesto contra Inteligência Artificial
13 abr, 2026 - 22:59
Daniel Moreno-Gama lançou cocktail molotov ao um portão exterior da casa do dono da OpenAI, antes de fugir a pé.
O homem acusado de lançar um 'cocktail molotov' contra a casa do fundador da OpenAI, Sam Altman, em São Francisco, é contra a Inteligência Artificial e possuía uma lista de outros executivos de empresas tecnológicas de IA.
As autoridades alegam que Daniel Moreno-Gama lançou o engenho incendiário pelas 04h00 de sexta-feira (10h00 em Lisboa), incendiando um portão exterior da casa de Altman, antes de fugir a pé, informou a polícia, citada pela agência de notícias Associated Press.
Menos de uma hora depois, Moreno-Gama terá ido à sede da OpenAI e ameaçado incendiar o edifício.
Na manhã de segunda-feira, agentes do FBI foram à casa do suspeito, em Spring, no Texas, um subúrbio de Houston, onde permaneceram durante várias horas antes de se irem embora.
Moreno-Gama foi acusado de posse de arma de fogo não registada e de dano e destruição de propriedade por meio de explosivos.
Na altura da detenção, na sexta-feira, o suspeito estava na posse de um documento no qual "identificava opiniões contrárias à Inteligência Artificial e aos executivos de várias empresas de IA", referem documentos judiciais.
O atacante escreveu sobre o alegado risco da IA para a humanidade e a sua "iminente extinção", de acordo com a queixa-crime.
Os grupos de defesa que emitiram alertas sobre os riscos da IA para a sociedade condenaram a violência.
Anthony Aguirre, presidente e diretor-executivo do 'Future of Life Institute', afirmou em comunicado, na sexta-feira, que "a violência e a intimidação de qualquer tipo não têm lugar na discussão sobre o futuro da IA".
Horas depois do ataque à sua casa, Altman publicou uma fotografia do marido e do filho pequeno numa publicação de um blogue a abordar as ameaças que sofreu.
"Normalmente tentamos ser bastante reservados, mas neste caso estou a partilhar uma fotografia na esperança de que isso possa dissuadir a próxima pessoa de atirar um 'cocktail molotov' para a nossa casa, independentemente do que pense de mim", escreveu Altman.
O diretor-executivo da OpenAI acrescentou que "o medo e a ansiedade em relação à IA são justificados", mas que era importante "diminuir a intensidade da retórica e das táticas e tentar evitar menos explosões em menos casas, figurativa e literalmente".
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