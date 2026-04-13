Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 14 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ormuz. Petroleiros voltam atrás após bloqueio dos EUA

13 abr, 2026 - 22:46 • Lusa

Donald Trump ameaçou esta segunda-feira "eliminar imediatamente" qualquer navio iraniano que desrespeite o bloqueio que os militares norte-americanos iniciaram no estreito de Ormuz.

A+ / A-

Dois navios petroleiros chegaram ao estreito de Ormuz após a aplicação do bloqueio imposto pelos Estados Unidos às 14h00 GMT e tiveram de voltar para trás, segundo a plataforma de monitoramento de embarcações Marine Traffic.

O primeiro navio, o petroleiro Rich Starry, de 188 metros de comprimento e bandeira do Malaui, deu meia-volta "poucos minutos depois de se aproximar do estreito", indicou a organização, que acrescentou que a embarcação partiu esta segunda-feira do ancoradouro de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e navegava com destino à China.

O outro petroleiro foi identificado como Ostria, de 175 metros de comprimento e bandeira do Botsuana, e segundo a Marine Traffic também mudou de rumo após aproximar-se do estreito.

A empresa Kpler recordou que embora o trânsito através de Ormuz tenha mostrado "um ligeiro aumento" durante o fim de semana, ou seja, enquanto as conversações de paz entre os Estados Unidos e o Irão decorriam em Islamabad, no Paquistão, que terminaram sem acordo, o bloqueio americano daquela estratégica via marítima, adiciona agora uma incerteza sobre a retoma dos fluxos.

"Os movimentos de navios cisterna de GNL [gás natural liquefeito] continuam bloqueados, com embarcações encalhadas em ambos os lados do estreito e há operadores que ainda esperam garantias de segurança mais claras antes de reingressar na rota", indicou a empresa, que lembrou que por aquela via marítima passa aproximadamente um quinto das exportações globais de GNL.

Por outro lado, a plataforma de monitorização de petroleiros Tanker Trackers afirmou na sua conta na rede social X ter detetado em imagens de satélite um petroleiro que partiu da ilha de Jarg, no Irão, simulando no seu Sistema de Identificação Automática (AIS, em inglês) que tinha iniciado a rota na Arábia Saudita.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta segunda-feira "eliminar imediatamente" qualquer navio iraniano que desrespeite o bloqueio que os militares norte-americanos iniciaram no estreito de Ormuz.

"Aviso: Se quaisquer destes navios se aproximarem minimamente do nosso bloqueio, serão eliminados imediatamente, utilizando o mesmo sistema de neutralização que usamos contra os narcotraficantes em embarcações em alto mar. É rápido e brutal", assegurou o chefe de Estado dos EUA numa mensagem na sua rede Truth Social.

A mensagem de Trump ocorreu apenas meia hora após entrar em vigor o bloqueio que as forças americanas executam no estreito de Ormuz.

"O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra os navios de todas as nações que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianos, incluindo todos os portos iranianos do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã", concretizou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) numa mensagem no X para explicar a operação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 14 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)