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Guerra no Médio Oriente

Países da NATO recusam bloqueio do Estreito de Ormuz, Trump ameaça eliminar navios iranianos

13 abr, 2026 - 17:09 • Diogo Camilo

Estados Unidos iniciaram o bloqueio de navios que saiam ou chegam a portos iranianos em Ormuz. Reino Unido fala em "pressão considerável" por parte de Washington para que Londres aderisse ao bloqueio.

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Os aliados da NATO não se vão juntar aos Estados Unidos no plano para bloquear o Estreito de Ormuz, contrariando o que Donald Trump tinha dito no domingo. Ao mesmo tempo, o presidente norte-americano ameaçou esta segunda-feira eliminar os navios iranianos que se aproximem da frota americana.

O bloqueio entrou em vigor às 15h00 em Lisboa e aplica-se a navios que saiam ou chegam a portos iranianos, mas não terá o apoio de países como Reino Unido ou França, que apenas admitem intervir após um cessar-fogo e mediante garantias de segurança por parte do Irão.

"Não estamos a apoiar o bloqueio", garantiu Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, à BBC, admitindo que existiu uma "pressão considerável" por parte dos Estados Unidos para que o Reino Unido aderisse ao bloqueio.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, organizou uma conferência para a ciração de uma missão multinacional que restabeleça a navegação no estreito, com caractér "estritamente defensivo". Já Starmer adiantou que missão quer determinar regras de passagem segura e coordenação de navios militares que escoltem petroleiros na região — um "plano multinacional, independente e coordenado".

A primeira reunião desta missão envolverá cerca de 30 países e inclui as nações do Golfo Pérsico, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita ou Catar, além de Índia, Grécia, Espanha, Itália, Países Baixos e Suécia. Segundo fonte diplomática francesa à Reuters, o encontro poderá realizar-se na quinta-feira em Paris ou Londres.

Numa informação contrária, no domingo, Trump tinha anunciado que os aliados da NATO fariam parte do bloqueio em Ormuz: "Outros países estarão envolvidos", escreveu, numa publicação nas redes sociais.

Numa nota citada pela Reuters, o exército dos Estados Unidos avisou que "qualquer navio a entrar ou sair da área de bloqueio sem autorização será sujeito a interceção, desvio ou captura".

O bloqueio "abrange toda a costa iraniana, incluindo, mas não se limitando a, portos e terminais petrolíferos", refere a nota, acrescentando que as ajudas humanitárias, incluindo alimentos, material médico e outros bens essenciais, serão permitidas, mas sujeitos a inspeção.

Em nova publicação na rede Truth Social, Trump avisou que, se algum navio iraniano se aproximar do bloqueio, será "imediatamente eliminado".

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