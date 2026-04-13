Polícia Marítima interceta 35 migrantes ao largo de ilha grega

A Polícia Marítima intercetou 35 migrantes ao largo da ilha grega de Gavdos, numa operação realizada no domingo, 12 de abril, no âmbito de uma missão europeia de controlo de fronteiras.

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A embarcação transportava 33 homens e duas mulheres, todos em situação de migração irregular por via marítima. Após a interceção, os migrantes foram encaminhados para terra, tendo ficado sob responsabilidade das autoridades locais.

De acordo com a Polícia Marítima, “os migrantes […] foram transportados para o porto de Gavdos, onde ficaram sob a responsabilidade das autoridades gregas”, sendo também o bote conduzido para o mesmo porto.

A operação integrou a “Joint Operation Greece”, coordenada pela Frontex, e contou com o apoio da Guarda Costeira Italiana, no âmbito da vigilância das fronteiras marítimas do espaço Schengen.

A autoridade portuguesa sublinha que esta intervenção evidencia a relevância da cooperação internacional no Mediterrâneo, destacando “o papel determinante da cooperação policial internacional” neste tipo de operações.

Além disso, acrescenta que a ação contribui diretamente para objetivos essenciais de segurança e proteção, nomeadamente “a salvaguarda da vida humana no mar” e “o controlo e a vigilância das fronteiras marítimas do espaço Schengen”.

A Polícia Marítima considera ainda que operações deste tipo demonstram a capacidade de resposta das autoridades europeias face aos fluxos migratórios, reforçando a segurança marítima num contexto internacional cada vez mais exigente.