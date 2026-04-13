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Trump acusa Irão de mentir e diz "não querer saber" se os iranianos regressam às negociações

13 abr, 2026 - 04:37 • Rita Vila Real com Reuters

O Presidente norte-americano acusa o Irão de mentir por não reabrir o Estreito de Ormuz e confirma o bloqueio norte-americano a todas as zonas comerciais iranianas.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz "não querer saber" se o Irão não regressar às negociações de paz entre os países.

Em declarações às televisões norte-americanas, na madrugada desta segunda-feira, Trump acusa o Irão de mentir: "Eles não cumpriram com a palavra dada, não cumpriram com a promessa feita. Eles prometeram que iam abrir o Estreito de Ormuz, mas não o fizeram. Mentiram."

Donald Trump confirma, ainda, o bloqueio a todos os portos comerciais iranianos, incluindo o Estreito de Ormuz. O Presidente afirma que há "outras nações" que se juntam aos Estados Unidos para "trabalhar para que o Irão não possa vender o seu petróleo", uma medida que será "efetiva".

"Há muitos barcos que estão a caminho do nosso país para se abastecerem de petróleo e estes não vão passar pelo Estreito de Ormuz", declarou o líder norte-americano, depois de afirmar que os Estados Unidos têm "mais petróleo do que a Rússia e a Arábia Saudita juntas".

As forças armadas dos EUA anunciaram que vão iniciar, esta segunda-feira, um bloqueio de todo o tráfego marítimo que entre e saia dos portos e zonas costeiras iranianas, depois de as negociações do fim de semana não terem chegado a um acordo para pôr fim à guerra com o Irão, pondo em risco o cessar-fogo de duas semanas.

O Comando Central dos EUA afirmou que o bloqueio norte-americano, com início às 10h00 de segunda-feira (15h00 em Portugal), seria "aplicado de forma imparcial contra embarcações de todas as nações que entrassem ou saíssem de portos e zonas costeiras iranianas", incluindo todos os portos iranianos no Golfo Árabe e no Golfo de Omã.

O líder norte-americano acusa o Irão de "estar em muito má forma e desesperado", depois da primeira ronda de negociações.

As negociações em Islamabad, que decorreram de sábado até ao início de domingo, constituíram o primeiro encontro direto entre os EUA e o Irão. As negociações ocorreram dias após o início de um cessar-fogo na terça-feira, com o objetivo de pôr fim a seis semanas de combates que causaram a morte de milhares de pessoas em todo o Golfo, restringiram o abastecimento vital de energia e suscitaram receios de um conflito regional mais alargado.

Donald Trump renova ainda a posição de desagrado com a NATO. "Eles não estiveram lá para nós. Nós pagamos 'trilhões' de dólares com a NATO, e eles não estiveram lá para nós", rematou.

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