Trump aponta a Havana após conflito com o Irão

O Presidente norte-americano afirmou esta segunda-feira que acredita poder concentrar-se em Cuba assim que resolver a guerra contra o Irão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Cuba é uma nação em colapso. Vamos levar a cabo esta iniciativa [a de impedir que receba petróleo de forma regular], e é possível que façamos uma paragem em Cuba assim que tivermos concluído isto”, disse Donald Trump, durante um evento na Casa Branca, referindo-se à guerra com o Irão.

O líder republicano respondeu assim quando questionado sobre a recente decisão de Washington de permitir que alguns petroleiros chegassem à ilha, que necessita diariamente de cerca de 60.000 barris de petróleo bruto importado para satisfazer as necessidades energéticas.

Em janeiro, os Estados Unidos aplicaram um bloqueio petrolífero a Cuba após a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. A administração Trump anunciou, no final de março, que iria analisar cada remessa de petróleo “caso a caso”, depois de permitir que o navio russo "Anatoly Kolodkin" levasse a Cuba 100.000 toneladas de petróleo bruto.

“Tem sido um regime muito opressivo, como sabem”, disse Donald Trump.

“Contamos com muitos e extraordinários cubano-americanos, praticamente todos votaram em mim, e têm sido tratados de forma terrível. Em muitos casos, os familiares foram assassinados. Foram espancados e assaltados, aconteceram coisas verdadeiramente atrozes em Cuba”, acrescentou Donald Trump.

Depois de ter iniciado o embargo petrolífero norte-americano, Trump insistiu em várias ocasiões que o Governo do Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, está prestes a ruir e chegou a sugerir que os Estados Unidos poderiam avançar com uma “tomada de controlo amigável” de Cuba.