- Noticiário das 8h
- 13 abr, 2026
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Trump critica Papa Leão XIV por "ceder às exigências da esquerda radical"
13 abr, 2026 - 05:15 • Rita Vila Real
Numa publicação nas redes sociais e, posteriormente, em declarações ao jornalistas, Trump acusou Leão XIV de ser "muito liberal" e de revelar-se "terrível na política internacional"
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classifica o Papa Leão XIV como "terrível", numa publicação na rede social Truth.
"O Papa Leão é terrível na política internacional", escreve Trump. "Ele atacou-nos, pensem nisso", acrescentou
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"Eu acho que ele não está a fazer um trabalho muito bom. Ele gosta de crime, acho eu", atirou.
Donald Trump diz ainda não querer um Papa que critica a Presidência norte-americana e que condena o ataque americano ao Irão e à Venezuela, cedendo "à esquerda radical"
"Leão devia assumir as suas responsabilidades com Papa, usar o censo comum e parar de ceder às exigências da esquerda radical, e focar-se em ser um grande Papa, não um político", pode ler-se, ainda.
Na publicação, o Presidente norte-americano diz ainda que Leão XIV só foi escolhido "porque era americano".
"Acharam que essa seria a melhor forma de lidar com o Presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão nunca estaria no Vaticano", diz.
Questionado pela comunicação social norte-americana sobre o teor da sua publicação, Donald Trump assume não ser "um grande fã do Papa Leão" por se tratar de "uma pessoa muito liberal" e "um homem que não acredita em parar o crime".
"Ele é um homem que não acha que nós deveríamos estar a brincar com um país que quer arma arma nuclear para explodir o mundo", argumentou.
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