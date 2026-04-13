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Trump critica Papa Leão XIV por "ceder às exigências da esquerda radical"

13 abr, 2026 - 05:15 • Rita Vila Real

Numa publicação nas redes sociais e, posteriormente, em declarações ao jornalistas, Trump acusou Leão XIV de ser "muito liberal" e de revelar-se "terrível na política internacional"

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classifica o Papa Leão XIV como "terrível", numa publicação na rede social Truth.

"O Papa Leão é terrível na política internacional", escreve Trump. "Ele atacou-nos, pensem nisso", acrescentou

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"Eu acho que ele não está a fazer um trabalho muito bom. Ele gosta de crime, acho eu", atirou.

Donald Trump diz ainda não querer um Papa que critica a Presidência norte-americana e que condena o ataque americano ao Irão e à Venezuela, cedendo "à esquerda radical"

"Leão devia assumir as suas responsabilidades com Papa, usar o censo comum e parar de ceder às exigências da esquerda radical, e focar-se em ser um grande Papa, não um político", pode ler-se, ainda.

Na publicação, o Presidente norte-americano diz ainda que Leão XIV só foi escolhido "porque era americano".

"Acharam que essa seria a melhor forma de lidar com o Presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão nunca estaria no Vaticano", diz.

Questionado pela comunicação social norte-americana sobre o teor da sua publicação, Donald Trump assume não ser "um grande fã do Papa Leão" por se tratar de "uma pessoa muito liberal" e "um homem que não acredita em parar o crime".

"Ele é um homem que não acha que nós deveríamos estar a brincar com um país que quer arma arma nuclear para explodir o mundo", argumentou.

Num discurso proferido no mês passado, Leão XIV declarou que Deus rejeita as orações dos líderes que iniciam guerras e têm as "mãos manchadas de sangue".
O Papa classificou também o conflito no Irão como "atroz" e deixou um pedido aos líderes envolvidos no conflito no médio Oriente para que encontrem uma "saída" que permita "diminuir o nível de violência".
Mais recentemente, ainda, Leão XIV descreveu a recente ameaça do Presidente de destruir a civilização iraniana como "verdadeiramente inaceitável" e voltou a apelar ao diálogo.
O Santo Padre fez críticas ainda mais diretas depois de os Estados Unidos terem invadido a Venezuela e raptado o seu Presidente, Nicolás Maduro, afirmando em, janeiro, que "a guerra está de novo em voga e o fervor pela guerra está a alastrar-se".
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