Trump critica Papa Leão XIV por "ceder às exigências da esquerda radical"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classifica o Papa Leão XIV como "terrível", numa publicação na rede social Truth.

"O Papa Leão é terrível na política internacional", escreve Trump. "Ele atacou-nos, pensem nisso", acrescentou



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"Eu acho que ele não está a fazer um trabalho muito bom. Ele gosta de crime, acho eu", atirou.

Donald Trump diz ainda não querer um Papa que critica a Presidência norte-americana e que condena o ataque americano ao Irão e à Venezuela, cedendo "à esquerda radical"

"Leão devia assumir as suas responsabilidades com Papa, usar o censo comum e parar de ceder às exigências da esquerda radical, e focar-se em ser um grande Papa, não um político", pode ler-se, ainda.

Na publicação, o Presidente norte-americano diz ainda que Leão XIV só foi escolhido "porque era americano".

"Acharam que essa seria a melhor forma de lidar com o Presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão nunca estaria no Vaticano", diz.