Trump recusa pedir desculpa ao Papa Leão XIV

Donald Trump recusou, esta segunda-feira, pedir desculpa ao Papa Leão XIV, intensificando o confronto verbal com o líder da Igreja Católica. O presidente norte-americano voltou a defender que as posições do pontífice sobre o Irão e a segurança interna estão erradas.

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A recusa surgiu após ser questionado sobre declarações de apoio anteriores e um apelo para que pedisse desculpa ao Papa. Trump rejeitou a necessidade.

“Não, não devo [um pedido de desculpas], porque o Papa Leão disse coisas que estão erradas”, disse Donald Trump, acrescentando que o Papa se opôs à sua política em relação ao Irão.

Trump defendeu que permitir ao Irão desenvolver armas nucleares teria consequências catastróficas, afirmando que tal cenário não será permitido pela sua administração.

“Não se pode ter um Irão nuclear”, afirmou Donald Trump, sustentando que o resultado seria a morte de “centenas de milhões de pessoas”.

Trump criticou também a posição do Papa sobre segurança interna, considerando-o fraco no combate ao crime e em outras áreas.

“Acho que ele é muito fraco em matéria de crime e outras coisas”, disse Donald Trump, justificando que estava apenas a responder a declarações públicas do pontífice.

O presidente norte-americano acrescentou que os Estados Unidos registam atualmente níveis historicamente baixos de criminalidade, incluindo a menor taxa de homicídios em mais de um século.

Na mesma intervenção, Trump referiu-se ainda ao irmão do Papa, elogiando-o e afirmando preferi-lo ao pontífice, num comentário que reforça o tom pessoal do ataque.

O confronto surge num contexto de críticas do Papa Leão XIV à guerra com o Irão e à retórica militar dos Estados Unidos, num episódio raro de tensão pública entre a Casa Branca e o Vaticano.