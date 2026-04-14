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Antigo aluno invade escola na Turquia e fere 16 pessoas
14 abr, 2026 - 10:43 • João Carlos Malta
O ataque deixou 10 alunos, quatro professores, um funcionário da cantina e um agente da polícia feridos, segundo a mesma fonte.
Um ex-aluno abriu fogo numa escola secundária no sudeste da Turquia esta terça-feira, onde feriu pelo menos 16 pessoas antes de se suicidar, informaram as autoridades locais à Associated Press.
Segundo a agência, o agressor, de 18 anos, armado com uma espingarda, disparou aleatoriamente numa escola secundária profissional em Siverek, na província de Sanliurfa, antes de se esconder no interior do edifício.
Mais tarde, suicidou-se com a mesma espingarda, afirmou o governador Hasan Sildak.
🇹🇷 A shooting has been reported at a school in Siverek, with several people said to be injured— Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2026
According to local reports, the attacker entered the building and opened indiscriminate fire.
Footage shows children fleeing the school in panic, with sirens heard in the background. pic.twitter.com/BDq5COw6Nc
Enquanto a maioria deles recebia tratamento em Siverek, cinco dos professores e os alunos feridos foram transferidos para um hospital na capital provincial porque o seu estado era mais grave, disse o governador.
O motivo do ataque continua por esclarecer. Os tiroteios em escolas são raros na Turquia.
De acordo com a imprensa local todos os alunos tinham sido evacuados e as unidades de operações especiais da polícia tinham sido mobilizadas depois de o agressor se ter recusado a render.
Imagens de vídeo mostram dezenas de alunos a correrem para fora da escola em direção ao portão e para a rua.
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