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Antigo aluno invade escola na Turquia e fere 16 pessoas

14 abr, 2026 - 10:43 • João Carlos Malta

O ataque deixou 10 alunos, quatro professores, um funcionário da cantina e um agente da polícia feridos, segundo a mesma fonte.

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Um ex-aluno abriu fogo numa escola secundária no sudeste da Turquia esta terça-feira, onde feriu pelo menos 16 pessoas antes de se suicidar, informaram as autoridades locais à Associated Press.

Segundo a agência, o agressor, de 18 anos, armado com uma espingarda, disparou aleatoriamente numa escola secundária profissional em Siverek, na província de Sanliurfa, antes de se esconder no interior do edifício.

Mais tarde, suicidou-se com a mesma espingarda, afirmou o governador Hasan Sildak.

Enquanto a maioria deles recebia tratamento em Siverek, cinco dos professores e os alunos feridos foram transferidos para um hospital na capital provincial porque o seu estado era mais grave, disse o governador.

O motivo do ataque continua por esclarecer. Os tiroteios em escolas são raros na Turquia.

De acordo com a imprensa local todos os alunos tinham sido evacuados e as unidades de operações especiais da polícia tinham sido mobilizadas depois de o agressor se ter recusado a render.

Imagens de vídeo mostram dezenas de alunos a correrem para fora da escola em direção ao portão e para a rua.

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