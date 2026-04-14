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Cultura
Britânica Royal Ballet and Opera agradece a Chalamet por aumento na venda de bilhetes
14 abr, 2026 - 12:24 • Filipa Ribeiro
As declarações polémicas do ator Thimothée Chalamet sobre ópera e ballet impulsionaram a venda de bilhetes para espetáculos de acordo com o responsável pela instituição londrina.
O responsável pela instituição britânica Royal Ballet and Opera Royal, Alex Beard, diz que houve um "impulso imediato" na venda de bilhetes depois das criticas feitas pelo ator norte-americano Timothée Chalamet ao ballet e à ópera.
No início do ano, Thimothée Chalamet defendeu que "ninguém quer saber de ballet ou ópera". A afirmação foi feita na altura em que era candidato ao óscar de melhor ator pelo papel desempenhado em Marty Supreme.
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Em declarações ao The Times, Alex Beard reconhece que a resposta dada pelo Royal Ballet and Opera pode ter sido positiva. Após a polémica, a institutição optou por fazer uma publicação no instagram com um vídeo com uma descrição onde se diz que há milhares de pessoas que se interessam por ballet e ópera. "A nossa publicação teve dois milhões e meio de visualizações só no Instagram", sublinha.
O presidente da Royal Ballet and Opera realça que logo após foi registado um aumento da procura pela bilheteira e ironiza: "Um brinde, Timmy!"
No início de março, o ator norte-americano nomeado a um Óscar foi muito criticado, depois das afirmações sobre as artes performativas que considera que geram pouca mobilização.
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