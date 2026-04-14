Britânica Royal Ballet and Opera agradece a Chalamet por aumento na venda de bilhetes

O responsável pela instituição britânica Royal Ballet and Opera Royal, Alex Beard, diz que houve um "impulso imediato" na venda de bilhetes depois das criticas feitas pelo ator norte-americano Timothée Chalamet ao ballet e à ópera.

No início do ano, Thimothée Chalamet defendeu que "ninguém quer saber de ballet ou ópera". A afirmação foi feita na altura em que era candidato ao óscar de melhor ator pelo papel desempenhado em Marty Supreme.

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Em declarações ao The Times, Alex Beard reconhece que a resposta dada pelo Royal Ballet and Opera pode ter sido positiva. Após a polémica, a institutição optou por fazer uma publicação no instagram com um vídeo com uma descrição onde se diz que há milhares de pessoas que se interessam por ballet e ópera. "A nossa publicação teve dois milhões e meio de visualizações só no Instagram", sublinha.