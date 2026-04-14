- Noticiário das 19h
- 14 abr, 2026
-
Guterres considera "muito provável" retoma das negociações entre EUA e Irão
14 abr, 2026 - 18:27 • Redação
É "muito provável" que os Estados Unidos e o Irão retomem negociações, disse esta terça-feira o secretário-geral da ONU. Trump tinha avançado que um novo ciclo de conversações poderia ocorrer "nos próximos dois dias" em Islamabad.
António Guterres considerou esta terça-feira "muito provável" que os Estados Unidos e o Irão retomem as negociações.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O secretário-geral das Nações Unidas foi taxativo quanto ao rumo do conflito:
"Após semanas de destruição e sofrimento, é claro que não existe solução militar para o atual conflito no Médio Oriente", escreveu Guterres na rede social X, apelando à "retoma das negociações para que seja alcançado um acordo".
Guterres acrescentou que o cessar-fogo "tem de ser absolutamente preservado" e exigiu que "todas as violações cessem".
O chefe da ONU sublinhou ainda que todos os envolvidos devem respeitar a liberdade de navegação, nomeadamente no Estreito de Ormuz, em conformidade com o direito internacional.
O apelo surge depois de as negociações em Islamabad terem terminado sem acordo, após 21 horas de conversações que não produziram qualquer avanço, com ambas as delegações a responsabilizarem mutuamente o outro lado pelo colapso do esforço diplomático.
As principais questões em aberto eram o programa nuclear iraniano e o estatuto do Estreito de Ormuz. O Irão recusou ainda terminar o financiamento a grupos armados aliados na região e abrir plenamente o Estreito de Ormuz sem cobrar uma taxa de passagem.
- Noticiário das 19h
- 14 abr, 2026
-