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Guterres considera "muito provável" retoma das negociações entre EUA e Irão

14 abr, 2026 - 18:27 • Redação

É "muito provável" que os Estados Unidos e o Irão retomem negociações, disse esta terça-feira o secretário-geral da ONU. Trump tinha avançado que um novo ciclo de conversações poderia ocorrer "nos próximos dois dias" em Islamabad.

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António Guterres considerou esta terça-feira "muito provável" que os Estados Unidos e o Irão retomem as negociações.

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O secretário-geral das Nações Unidas foi taxativo quanto ao rumo do conflito:

"Após semanas de destruição e sofrimento, é claro que não existe solução militar para o atual conflito no Médio Oriente", escreveu Guterres na rede social X, apelando à "retoma das negociações para que seja alcançado um acordo".

Guterres acrescentou que o cessar-fogo "tem de ser absolutamente preservado" e exigiu que "todas as violações cessem".

O chefe da ONU sublinhou ainda que todos os envolvidos devem respeitar a liberdade de navegação, nomeadamente no Estreito de Ormuz, em conformidade com o direito internacional.

O apelo surge depois de as negociações em Islamabad terem terminado sem acordo, após 21 horas de conversações que não produziram qualquer avanço, com ambas as delegações a responsabilizarem mutuamente o outro lado pelo colapso do esforço diplomático.

As principais questões em aberto eram o programa nuclear iraniano e o estatuto do Estreito de Ormuz. O Irão recusou ainda terminar o financiamento a grupos armados aliados na região e abrir plenamente o Estreito de Ormuz sem cobrar uma taxa de passagem.

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