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ICE detém octogenária francesa que emigrou para os EUA para casar com namorado da juventude

14 abr, 2026 - 22:15 • Redação

Marie-Thérèse, francesa de 86 anos, está num centro de detenção na Louisiana, nos Estados Unidos. Família teme pela sua saúde e exige a libertação urgente.

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Marie-Thérèse, natural da Bretanha, mudou-se para os EUA para casar com Billy, um ex-militar norte-americano por quem se tinha apaixonado nos anos 50, quando trabalhava como secretária numa base da NATO perto de Saint-Nazaire, conta o "Guardian" esta terça-feira.

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Os dois tinham-se separado em 1966, quando Charles de Gaulle retirou a França da estrutura de comando integrado da NATO e Billy regressou aos Estados Unidos. Décadas depois, em 2010, reencontraram-se através das redes sociais.

Em abril de 2025, após a morte dos respetivos cônjuges, a francesa viajou para Anniston, no Alabama, para se casar com Billy, descrito pelo filho como "um homem encantador e adorável".

Billy morreu em janeiro de 2026, antes de Marie-Thérèse ter obtido o cartão verde que lhe permitiria regularizar a permanência nos EUA. A situação complicou-se quando um dos filhos do marido falecido cortou alegadamente o acesso à água, à eletricidade e à internet na casa da octogenária. A francesa tinha contratado um advogado para tratar do caso, marcado para tribunal no dia 9 de abril.

Oito dias antes da audiência, a 1 de abril, agentes do ICE apareceram na sua casa e detiveram-na.

"Para nós é urgente tirá-la do centro de detenção e trazê-la de volta a França", disse um dos filhos ao jornal "Ouest-France". "Tendo em conta o seu estado de saúde, ela não vai aguentar um mês naquelas condições de detenção."

A família ficou sem notícias durante uma semana, até que funcionários do consulado francês conseguiram visitar Marie-Thérèse. Segundo os familiares, a octogenária, que sofre de problemas cardíacos e das costas, está a ser detida com outras 70 pessoas. O filho afirmou que os vizinhos presentes na audiência judicial consideraram que a mãe teria ganho o processo.

"É como uma má cena de um filme americano. Todas as manhãs acordo a dizer que não pode ser verdade, que tive um pesadelo", acrescentou.

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