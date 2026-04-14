Israel destrói cidades no sul do Líbano com explosões e bulldozers

Delegações de Israel e Líbano vão reunir-se esta terça-feira nos Estados Unidos para tentar apaziguar as semanas de conflitos entre israelitas e o Hezbollah, apoiado pelo Irão. Mas no sul do território libanês, cidades inteiras têm vindo a ser demolidas como parte de uma invasão em tudo semelhante à que o exército israelita já tinha concretizado na Faixa de Gaza. A razão para estas demolições? Israel diz que tem como alvo infraestruturas do Hezbollah, como túneis e instalações militares, que estão escondidas entre casas de civis. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nas últimas semanas, o ministro da Defesa, Israel Katz, prometeu ocupar grande parte do território do sul do Líbano de maneira a estabelecer uma "zona de segurança". Uma investigação do The Guardian mostra explosões em massa nas cidades de Taybeh, Naqoura e Deir Seryan, ao longo da fronteira entre Israel e Líbano, enquanto meios de comunicação locais falam em mais ataques noutras localidades fronteiriças. Só entre os dias 2 e 4 de abril, o ACLED — plataforma independente que monitoriza informação em locais de conflito — contabilizou 35 incidentes de demolições de edifícios, entre os quais não estão casas individuais, até sul do rio Litani. A maioria dos ataques do Hezbollah desde que o grupo extremista abriu guerra em apoio ao Irão tiveram origem a norte do rio Litani.

