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Guerra no Médio Oriente

Israel destrói cidades no sul do Líbano com explosões e bulldozers

14 abr, 2026 - 12:46 • Diogo Camilo

Como parte da guerra com o Hezbollah, exército israelita quer criar uma "zona de segurança" na fronteira com o Líbano e está a destruir casas em território libanês. Netanyahu deu ordem para que fosse alargada esta "zona de segurança", mas não especificou até onde.

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Delegações de Israel e Líbano vão reunir-se esta terça-feira nos Estados Unidos para tentar apaziguar as semanas de conflitos entre israelitas e o Hezbollah, apoiado pelo Irão. Mas no sul do território libanês, cidades inteiras têm vindo a ser demolidas como parte de uma invasão em tudo semelhante à que o exército israelita já tinha concretizado na Faixa de Gaza.

A razão para estas demolições? Israel diz que tem como alvo infraestruturas do Hezbollah, como túneis e instalações militares, que estão escondidas entre casas de civis.

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Nas últimas semanas, o ministro da Defesa, Israel Katz, prometeu ocupar grande parte do território do sul do Líbano de maneira a estabelecer uma "zona de segurança".

Uma investigação do The Guardian mostra explosões em massa nas cidades de Taybeh, Naqoura e Deir Seryan, ao longo da fronteira entre Israel e Líbano, enquanto meios de comunicação locais falam em mais ataques noutras localidades fronteiriças.

Só entre os dias 2 e 4 de abril, o ACLED — plataforma independente que monitoriza informação em locais de conflito — contabilizou 35 incidentes de demolições de edifícios, entre os quais não estão casas individuais, até sul do rio Litani. A maioria dos ataques do Hezbollah desde que o grupo extremista abriu guerra em apoio ao Irão tiveram origem a norte do rio Litani.


No domingo, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deu ordem para que fosse alargada esta "zona de segurança", mas não especificou até onde.

Quem vive nestas regiões não pode voltar para as suas casas e estima-se que cerca de 600 mil pessoas tenham sido forçadas a sair, a maioria de comunidades xiitas. No total são mais de 1,2 milhões de deslocados, segundo autoridades libanesas.

O governo libanês avançou também que a ofensiva de Israel matou mais de 2.000 pessoas, entre os quais 252 mulheres e 166 crianças. Os ataques do Hezbollah mataram 13 soldados israelitas e dois civis desde 2 de março, segundo Israel.

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