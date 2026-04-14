Itália suspende acordo de defesa com Israel devido à situação no Médio Oriente

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou a suspensão da renovação automática do acordo de cooperação em matéria de defesa com Israel, justificando a decisão com a atual conjuntura no Médio Oriente.

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A decisão foi comunicada à margem de um evento do setor vinícola, na cidade de Verona, onde a chefe do Governo detalhou a posição do executivo.

"Decidimos suspender a renovação automática do acordo de defesa com Israel em consideração da situação atual", afirmou Giorgia Meloni.

O acordo, estabelecido em 2003, prevê a troca de material militar e o desenvolvimento conjunto de investigação tecnológica entre as forças armadas dos dois países, sendo renovado automaticamente a cada cinco anos.

A suspensão surge após apelos de advogados de direitos humanos que têm defendido o fim da cooperação, invocando preocupações legais e éticas relacionadas com as ações militares de Israel na Faixa de Gaza.