Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 14 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Itália suspende acordo de defesa com Israel devido à situação no Médio Oriente

14 abr, 2026 - 21:03 • Redação

Suspensão de acordo de defesa entre Itália e Israel foi anunciada esta terça-feira. Decisão surge em contexto de escalada no Médio Oriente. Governo italiano aponta situação atual como motivo.

A+ / A-

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou a suspensão da renovação automática do acordo de cooperação em matéria de defesa com Israel, justificando a decisão com a atual conjuntura no Médio Oriente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A decisão foi comunicada à margem de um evento do setor vinícola, na cidade de Verona, onde a chefe do Governo detalhou a posição do executivo.

"Decidimos suspender a renovação automática do acordo de defesa com Israel em consideração da situação atual", afirmou Giorgia Meloni.

O acordo, estabelecido em 2003, prevê a troca de material militar e o desenvolvimento conjunto de investigação tecnológica entre as forças armadas dos dois países, sendo renovado automaticamente a cada cinco anos.

A suspensão surge após apelos de advogados de direitos humanos que têm defendido o fim da cooperação, invocando preocupações legais e éticas relacionadas com as ações militares de Israel na Faixa de Gaza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 14 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)