- Noticiário das 21h
- 14 abr, 2026
-
Itália suspende acordo de defesa com Israel devido à situação no Médio Oriente
14 abr, 2026 - 21:03 • Redação
Suspensão de acordo de defesa entre Itália e Israel foi anunciada esta terça-feira. Decisão surge em contexto de escalada no Médio Oriente. Governo italiano aponta situação atual como motivo.
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou a suspensão da renovação automática do acordo de cooperação em matéria de defesa com Israel, justificando a decisão com a atual conjuntura no Médio Oriente.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
A decisão foi comunicada à margem de um evento do setor vinícola, na cidade de Verona, onde a chefe do Governo detalhou a posição do executivo.
"Decidimos suspender a renovação automática do acordo de defesa com Israel em consideração da situação atual", afirmou Giorgia Meloni.
O acordo, estabelecido em 2003, prevê a troca de material militar e o desenvolvimento conjunto de investigação tecnológica entre as forças armadas dos dois países, sendo renovado automaticamente a cada cinco anos.
A suspensão surge após apelos de advogados de direitos humanos que têm defendido o fim da cooperação, invocando preocupações legais e éticas relacionadas com as ações militares de Israel na Faixa de Gaza.
- Noticiário das 21h
- 14 abr, 2026
-