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JD Vance desvaloriza imagem de Trump como Jesus e critica posição do Vaticano

14 abr, 2026 - 20:05 • Redação

Publicação de Donald Trump com imagem semelhante a Jesus gera polémica internacional. Conteúdo foi posteriormente apagado pelo próprio. JD Vance classifica o episódio como uma “piada”.

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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que a publicação feita por Donald Trump, na qual surge representado com traços semelhantes a Jesus, deve ser interpretada como uma brincadeira, numa altura em que se intensifica a tensão entre a Casa Branca e o Vaticano.

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A imagem, entretanto removida da rede social Truth Social, mostrava o presidente norte-americano vestido com túnicas brancas e a colocar a mão sobre um doente, num gesto associado a cura. A publicação surgiu pouco depois de Trump ter criticado publicamente o Papa Leão XIV, acusando-o de fragilidade na abordagem ao crime e de censurar a atuação dos Estados Unidos na guerra com o Irão.

Em entrevista ao programa “Special Report With Bret Baier”, da Fox News, Vance sustentou que Trump retirou a imagem por perceber que a intenção humorística não estava a ser compreendida.

“E, claro, retirou-a porque reconheceu que muitas pessoas não estavam a perceber o seu humor nesse caso”, disse JD Vance.

O vice-presidente acrescentou que considera positivo que o presidente não seja excessivamente filtrado na comunicação pública, sublinhando que Trump gosta de provocar debate nas redes sociais.

Vance defendeu ainda que o Vaticano deve concentrar-se em matérias religiosas, afastando-se da política internacional.

“Em alguns casos, seria melhor para o Vaticano manter-se em questões de moralidade”, afirmou JD Vance.

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