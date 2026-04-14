JD Vance desvaloriza imagem de Trump como Jesus e critica posição do Vaticano

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que a publicação feita por Donald Trump, na qual surge representado com traços semelhantes a Jesus, deve ser interpretada como uma brincadeira, numa altura em que se intensifica a tensão entre a Casa Branca e o Vaticano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A imagem, entretanto removida da rede social Truth Social, mostrava o presidente norte-americano vestido com túnicas brancas e a colocar a mão sobre um doente, num gesto associado a cura. A publicação surgiu pouco depois de Trump ter criticado publicamente o Papa Leão XIV, acusando-o de fragilidade na abordagem ao crime e de censurar a atuação dos Estados Unidos na guerra com o Irão.

Em entrevista ao programa “Special Report With Bret Baier”, da Fox News, Vance sustentou que Trump retirou a imagem por perceber que a intenção humorística não estava a ser compreendida.

“E, claro, retirou-a porque reconheceu que muitas pessoas não estavam a perceber o seu humor nesse caso”, disse JD Vance.

O vice-presidente acrescentou que considera positivo que o presidente não seja excessivamente filtrado na comunicação pública, sublinhando que Trump gosta de provocar debate nas redes sociais.

Vance defendeu ainda que o Vaticano deve concentrar-se em matérias religiosas, afastando-se da política internacional.

“Em alguns casos, seria melhor para o Vaticano manter-se em questões de moralidade”, afirmou JD Vance.